Общество

Главы правительств зарубежных стран поздравляют народ Кыргызстана с Днем Победы

На имя председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева поступили поздравительные телеграммы от глав правительств зарубежных государств по случаю Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В частности, премьер-министр Беларуси Александр Турчин направил поздравительное послание, в котором отметил, что День Победы является священным праздником, объединяющим братские народы общей памятью о подвиге фронтовиков и тружеников тыла. Он подчеркнул, что узы дружбы, закаленные в годы войны, и сегодня служат прочной основой для развития стратегического партнерства между Беларусью и Кыргызстаном.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в поздравлении отметил, что 9 Мая символизирует мужество и героизм, а подвиг предков остается примером для будущих поколений.

«Народы Казахстана и Кыргызстана объединяют общая история, братские отношения и прочные традиции взаимной поддержки. Уверен, что эти связи станут основой для дальнейшего укрепления союзнических отношений между нашими странами», — отмечено в телеграмме.

Садыр Жапаров: 9 Мая — это не просто дата, а память всего народа

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в своем послании подчеркнул значение подвига советских солдат, победивших нацизм.

«В этот день мы склоняем головы перед мужеством и героизмом советских солдат, победивших нацизм и отстоявших свободу и независимость Родины. Их беспримерный подвиг будет жить в памяти нынешнего и будущих поколений», — сказано в телеграмме.

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода отметил, что День Победы остается символом мужества и самоотверженности народов, отстоявших мир и свободу. По его словам, память о подвиге поколения победителей служит прочной основой для укрепления дружбы и партнерства между Таджикистаном и Кыргызстаном.

«Мы безгранично благодарны нашим отцам, дедам и матерям, которые плечом к плечу, не жалея собственных жизней на фронтах и в тылу, спасли планету от фашистской угрозы, отстояли мир и свободу. Сегодня наши народы с чувством глубокой благодарности склоняют головы перед светлой памятью миллионов представителей братских народов Узбекистана и Кыргызстана, которые вместе с представителями других бывших союзных республик прошли через тяжелое время военных лет и внесли неоценимый вклад в нашу общую Победу», — направил телеграмму премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев также направил поздравительное послание.

«9 Мая — это особенный праздник, дань вечной благодарности доблестному подвигу мужественных и самоотверженных героев-победителей. Этот день занимает особое место в наших сердцах как символ героизма и воинской славы. Пусть в наших домах всегда будут мир и гармония!» — говорится в нем.
