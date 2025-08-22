Застрявшая на пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее шансы выжить

Возможность успешного спасения застрявшей на пике Победы в Кыргызстане россиянки Натальи Наговициной не превышает 10 процентов. Об этом сообщил РИА Новости президент Федерации альпинизма и спортивного лазания КР и покоритель высочайших гор планеты Эдуард Кубатов.

По его словам, на высоте, на которой находится женщина, сейчас тяжелейшие, переменчивые погодные условия. Температура не поднимается выше минус двадцати градусов, постоянно дует ветер.

«Рельеф там тоже очень сложный. Это гребень самой вершины, там длинный трехкилометровый траверс. Район Обелиска, где она находится, вообще считается одним из таких сложных участков самого пика Победы», — сказал он, добавив, что пик Победы входит в десятку самых сложных для покорения гор в мире.

Фото из соцсетей Натальи Наговициной

По словам Эдуарда Кубатова, он не знаком с Натальей Наговициной, но ему хорошо известны ее мужество и трагичная история ее семьи: муж альпинистки погиб несколько лет назад в КР при восхождении на Хан-Тенгри.

«Я очень хотел бы, чтобы она смогла выжить, но, поймите, она уже девятые сутки находится на высоте семи тысяч метров. Каждый день на этой высоте организм умирает на 10-12 процентов от истощения, от кислородной недостаточности. Я считаю, что она находится на грани своих физических и жизненных возможностей. Я просто сейчас хочу надеяться на то, что она выживет. Я очень хочу надеяться на то, что погодные условия дадут возможность пробиться спасателям к ней и все-таки будет положительный исход. Но сейчас вероятность позитивного исхода меньше 10 процентов, завтра этот процент будет еще меньше», — отметил Эдуард Кубатов.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Поисково-спасательные операции, направленные на спуск пострадавших и доставку погибших к базовым лагерям, продолжаются.

Напомним, на пике Победы на несколько дней застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше. Ситуация усугубляется погодными условиями и повышенной сложностью маршрута.

По предварительным данным, она скончалась. 47-летняя Наталья Наговицина больше не подает признаков жизни.