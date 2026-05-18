Гражданин Узбекистана на КПП «Кайтпас-автодорожный» выехал на встречную полосу и заблокировал выезд, потребовав пропустить его вне очереди. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Кыргызстана.

Уточняется, что инцидент произошел 16 мая примерно в 21.20. Узбекистанец К.Ш.Ж., управляя автомобилем Chevrolet Onix, нарушил порядок проезда.

«На требования пограничников освободить проезд он отреагировал агрессивно, выражался нецензурной бранью и пытался вступить в конфликт с военнослужащими ГПС КР», — говорится в сообщении.

По факту проводится проверка, а пограничные представители двух стран провели встречу.

Погранслужба информирует, что узбекская сторона провела разъяснительную работу с гражданином, подтверждена готовность урегулировать ситуацию в правовом поле.