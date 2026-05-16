Происшествия

В Казахстане россиянку, обматерившую банки, арестовали на десять суток

В Казахстане россиянку, обматерившую банковскую систему страны, арестовали на десять суток.

Как сообщают местные СМИ, гражданка России отправлена под административный арест на десять суток за мелкое хулиганство.

Фото из threads.com.

«Установлено, что иностранная гражданка в общественном месте допустила использование нецензурной брани в грубой форме, чем нарушила общественный порядок и требования законодательства РК. Подобные действия фиксируются и не остаются без правовой оценки, независимо от статуса и личности правонарушителя», — говорится в сообщении департамента полиции Алматы.

Поводом для разбирательства стал ролик в соцсетях, в котором девушка описала процесс оформления документов в казахстанских инстанциях с использованием нецензурной лексики. Кроме того, она заявила, что «почувствовала себя узбеком в Москве».

Поведение россиянки вызвало широкий общественный резонанс. Комментаторы требовали наказать ее и депортировать из страны.
