Глава Федерации альпинизма Кыргызстана Эдуард Кубатов поднял флаг VI Всемирных игр кочевников на высочайшей горе Африки — Килиманджаро. Об этом сообщили в секретариате ВИК.

Фото из соцсетей Эдуарда Кубатова

Сам восходитель разместил фото в своих соцсетях, отметив, что Игры будут самым важным мероприятием нашей страны в следующем году. Он также поднял государственный флаг КР над Килиманджаро.

Высота горы составляет 5 тысяч 895 метров над уровнем моря.

Напомним, VI ВИК пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года. По данным оргкомитета, торжественная церемония открытия состоится в Бишкеке. Сами Игры и их закрытие проведут в Иссык-Кульской области. Ожидается прибытие гостей из 89 государств.