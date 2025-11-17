13:02
Спорт

Федерация альпинизма КР подвела итоги спортивного сезона: кому достались награды

Федерация альпинизма и скалолазания Кыргызстана подвела итоги спортивного сезона 2025 года. Об этом сообщили в объединении.

Ксении Толканевой
Фото Ксении Толканевой. Глава Федерации альпинизма и скалолазания КР Эдуард Кубатов и покоритель Эвереста Асель Байбагышева

В мероприятии принял участие директор Государственного агентства по делам физической культуры и спорта Казыбек Молдажиев. По его словам, альпинизм — это не только заснеженные вершины и суровые погодные условия, но и месяцы подготовки, усталость, сомнения и крепкая вера в команду.

Отмечено, что труд альпинистов заслуживает глубокого уважения.

Юбилейной медалью «100 лет кыргызскому спорту» за вклад в развитие физической культуры и спорта награждены несколько членов федерации, включая ее главу Эдуарда Кубатова. Также отмечены участники и победители проекта «Таза Ала-Тоо», цель которого — очистка высочайших вершин КР от мусора.

Наград удостоены и спасатели МЧС — за проявленные профессионализм, мужество и самоотверженность в ходе спасательных работ в экстремальных условиях высокогорья.

Почетных титулов «Ак Илбирс» и 7 Summits удостоены альпинисты Асель Байбагышева и Кадыр Сайдилкан уулу.

Напомним, Асель Байбагышева стала первой кыргызстанкой, покорившей Эверест — самую высокую вершину мира. А предприниматель Кадыр Сайдилкан уулу покорил высочайшую вершину Земли в 2023 году.

Обладателями награды «Легенды кыргызского альпинизма» стали Дмитрий Греков и Любовь Даничкина.
