21:07
USD 87.45
EUR 101.92
RUB 1.09
Происшествия

В ФРГ спорят, в какой тюрьме экстремист(ка) должна отбывать срок: женской или...

В Германии возникли споры о том, в какой тюрьме должна отбывать срок осужденная трансгендерная ультраправая экстремистка: в женской или мужской. Об этом пишет ВВС.

ВВС
Фото ВВС

В статье говорится, что в июле 2023 Марла-Свенья Либих была приговорена районным судом Галле в Саксонии-Анхальт к одному году и шести месяцам тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение за подстрекательство к ненависти, клевету и оскорбления. Она подала апелляцию на решение суда, но проиграла ее.

Тогда ее звали Свен Либих. В немецкой прессе писали, что она была членом неонацистской группировки Blood and Honour («Кровь и честь»).

В конце 2024 года Марла-Свенья Либих поменяла свой гендерный маркер в официальных документах с мужского на женский. Она также сменила имя.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340410/
просмотров: 310
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызско-германский бизнес-форум пройдет в Чолпон-Ате
На юго-западе Германии сошел с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие
Нелегальная миграция. В Германии призвали «закрыть дыры» в аэропортах
Олимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в соревнованиях
Кыргызстанская рок-группа My Own Shiva примет участие в конкурсе в Германии
Идите в суд. Германия отменила возможность апелляции при отказе в выдаче визы
Этнологическому музею в Германии передали в дар экспонаты из Кыргызстана
Нестабильность. Более половины жителей Германии готовы переехать в другую страну
Mercedes перенесет производство самого продаваемого внедорожника GLC в США
Германия за два дня выслала 78 процентов нелегальных мигрантов
Популярные новости
Самолет из&nbsp;Москвы прилетел в&nbsp;Ош, но&nbsp;улетел назад из-за неполадок судна Самолет из Москвы прилетел в Ош, но улетел назад из-за неполадок судна
Снос в&nbsp;жилмассиве &laquo;Кок-Жар&raquo;. Активист Бекназар Айталиев арестован до&nbsp;октября Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активист Бекназар Айталиев арестован до октября
На&nbsp;юге Кыргызстана ночью произошло землетрясение На юге Кыргызстана ночью произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке парень подозревается в&nbsp;убийстве матери. Его нашли варящим ногу убитой В Бишкеке парень подозревается в убийстве матери. Его нашли варящим ногу убитой
Бизнес
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
Начните учебный год с&nbsp;экономией 1500 сомов&nbsp;&mdash; подключайте &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О! Начните учебный год с экономией 1500 сомов — подключайте «Семья Премиум» от О!
MegaPay: оплата детсадов в&nbsp;пару кликов без комиссии и&nbsp;очередей MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
&laquo;Элдик Банк&raquo;: новый этап в&nbsp;развитии цифровой экономики страны «Элдик Банк»: новый этап в развитии цифровой экономики страны
21 августа, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 августа: днем без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 августа: днем без ос...
20:38
В Бишкеке проходит III молодежный форум Кыргызстан — Казахстан
20:25
В Бишкеке отмечают 100-летие народного артиста РК Нургисы Тилендиева
20:20
В ФРГ спорят, в какой тюрьме экстремист(ка) должна отбывать срок: женской или...
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке