В ФРГ спорят, в какой тюрьме экстремист(ка) должна отбывать срок: женской или...

В Германии возникли споры о том, в какой тюрьме должна отбывать срок осужденная трансгендерная ультраправая экстремистка: в женской или мужской. Об этом пишет ВВС.

Фото ВВС

В статье говорится, что в июле 2023 Марла-Свенья Либих была приговорена районным судом Галле в Саксонии-Анхальт к одному году и шести месяцам тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение за подстрекательство к ненависти, клевету и оскорбления. Она подала апелляцию на решение суда, но проиграла ее.

Тогда ее звали Свен Либих. В немецкой прессе писали, что она была членом неонацистской группировки Blood and Honour («Кровь и честь»).

В конце 2024 года Марла-Свенья Либих поменяла свой гендерный маркер в официальных документах с мужского на женский. Она также сменила имя.