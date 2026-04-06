Общество

КР и Германия развивают инвестиционное сотрудничество в сфере фармацевтики

Заместитель главы Национального агентства по инвестициям Мээримбек Койчуманов встретился с сотрудниками немецкой компании Lenus Health GmbH во главе с Сэмом Азими, а также German Global Trade Forum Berlin, включая руководителя China Forum Berlin Эберхарда Й. Тремпеля и представителя по Центральной Азии Наталью Ленчанка. Кыргызскую сторону представила генеральный директор ОсОО «МедФарм Консалтинг» Айзада Арзыматова. Об этом сообщает пресс-служба нацагентства.

По ее данным, в ходе встречи обсуждены перспективные направления сотрудничества в сферах фармацевтики, медицинских изделий и биологически активных добавок, включая возможности реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов свободных экономических зон и государственно-частного партнерства.

Отмечено, что Кыргызская Республика обладает значительным потенциалом в качестве площадки для выхода на рынок Евразийского экономического союза с учетом единого таможенного пространства и общего рынка медицинских изделий и фармацевтической продукции.

Представителям германской стороны представлена информация о действующих инструментах поддержки инвесторов, включая механизмы реализации проектов на принципах ГЧП, их преимуществах и практическом применении.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества и реализации совместных проектов, а также подтвердили намерение принять участие в следующем кыргызско-германском бизнес-форуме с целью расширения деловых контактов и продвижения совместных инициатив.
