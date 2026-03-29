Айгерим Асанкеримова переехала в Германию в 2022 году, отучилась на программиста и трудоустроилась IT-консультантом. Сейчас живет в небольшом городке на стыке трех стран — Германии, Бельгии и Нидерландов, а ее рабочий офис находится на улице, которая буквально является границей ФРГ и Нидерландов.

В интервью 24.kg девушка рассказала о своем опыте, плюсах и минусах жизни в другом государстве.

Фото из архива собеседницы. Айгерим Асанкеримова

— Родилась в Бишкеке, но корнями наша семья с Иссык-Куля. После 11-го класса я взяла академический год, чтобы действовать. Параллельно изучала программирование и немецкий язык. В это время полгода прожила в Эфиопии, поскольку мама работала там врачом, и я поехала с ней. Работала, не упускала различные возможности. Вернулась в Кыргызстан, подала на визу, снова работала, продолжала учить язык, и, как только пришло разрешение, улетела в Германию.

— Почему решили получить образование за рубежом? Какие страны рассматривали для учебы?

— Мне изначально хотелось в Европу, но я понимала: мама не могла финансировать и учебу, и жизнь. Значит, нужно было найти страну, где можно учиться и одновременно зарабатывать. Двоюродная сестра была в Германии и рассказала, что там есть такие возможности. Ее слов оказалось достаточно, чтобы начать копать глубже. Так появилась Германия — не мечта, а осознанный выбор.

— Адаптация давалась тяжело. Я попала в чисто немецкую среду, ни одного знакомого. С первого дня пришлось вписываться в чужое общество. Первый год несколько раз хотела все бросить. Но была цель — устроиться, зарабатывать, строить жизнь. Она и держала.

Самое сложное было найти близких людей. Немцы не открываются быстро, это факт. Первое время было очень одиноко, а серое небо над головой давило еще сильнее.

— Моей главной мотивацией всегда была четкая цель — расти, зарабатывать, улучшить качество жизни. И самое важное для меня — дать лучшую жизнь маме. Она всегда верила в меня, поддерживала каждый мой шаг, работала врачом в другой стране ради семьи. Я обязана ей всем, и эта благодарность сильнее желания сдаться.

Еще одним спасением стала психотерапия и мои лучшие подруги, поддерживающие меня постоянно онлайн. Плюс психолог буквально вытащила меня из сильной апатии в период, когда я была близка к тому, чтобы все бросить. Спасибо всем этим людям!

— Основной плюс Германии — программы как Ausbildung. Это реальный шанс для любого, кто готов работать над собой.

Главный минус — интеграция в немецкое общество дается непросто, это надо принять заранее. Айгерим Асанкеримова

Культурного шока как такового не было, скорее — удивление. Я выросла на кыргызской насыщенной кухне, а здесь люди вполне серьезно могут весь день питаться хлебом с сыром и считать это полноценной едой. Первое время я смотрела на это с искренним изумлением.

— Ausbildung — это учеба, совмещенная с работой. Три года ты одновременно получаешь профессию и работаешь по ней, получая зарплату/стипендию. После — ты полноценный специалист с опытом.

Главное, что нужно для старта — немецкий язык. Большинство работодателей ищут сотрудников, владеющих языком минимум на уровне B1, а многие — с уровнем B2 и выше. Язык — это фундамент, без него никуда. Все остальное зависит от выбранной сферы.

— Я работаю IT-консультантом с функциями проджект-менеджера. Веду переговоры с клиентами — преимущественно банками: выясняю их потребности, контролирую разработку продукта и затем обучаю команды клиента работе с интерфейсом.

Ausbildung я проходила в той же компании, где работаю сейчас. Мне предложили постоянную позицию сразу после учебы. Найти место для Ausbildung в целом несложно. Но важно одно: показать себя так, чтобы после учебы тебя захотели оставить.

— Стереотипов почти не было, хотя в моей группе было 19 парней и всего три девушки. На работе говорили, что женщины в такой профессии редкость, но звучало это с уважением и искренней радостью.

— В соцсетях вы пишете о готовности помочь девушкам из Кыргызстана с переездом в Германию. Почему вам это интересно?

— Помогать девушкам хочу, потому что сама прошла через все это — одиночество, сомнения, желание бросить. И знаю, как это бывает, когда не к кому обратиться за поддержкой. Раньше консультировала знакомых неформально — помогала с документами, объясняла нюансы — в итоге они приехали в Германию. Сейчас я готова сопровождать полноценно. Если ты читаешь это и думаешь «а вдруг и я смогу?» — да, сможешь. Я тому пример.

— Учите язык! Прямо сейчас, даже если нет денег на курсы. В интернете огромное количество бесплатных ресурсов. Придется бороться с собой, сомнениями и ленью — но это того стоит.

— Как проводите досуг?

— С недавних пор хожу на плавание — это моя перезагрузка. Встречаюсь с близкими людьми, смотрю сериалы, читаю. В отпуске обязательно путешествую. Простые радости, которые научилась ценить.

— Хочу продолжать расти в карьере, переехать в квартиру побольше, завести кошку и обязательно съездить в путешествие с семьей. Мама заслуживает видеть мир рядом со мной.

Напоследок хочу сказать, что главное продолжать идти к цели, даже если думаешь, что не получается. Получится!