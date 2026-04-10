Кыргызстан и Германия обсудили сотрудничество в экономике и энергетике

Председатель кабмина КР Адылбек Касымалиев провел встречу с государственным министром по делам Европы МИД Германии Гюнтером Крихбаумом, в ходе которой стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества.

По данным пресс-службы кабмина, переговоры были посвящены дальнейшему развитию кыргызско-германских отношений, включая торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное взаимодействие.

Отдельное внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также укреплению диалога в формате «Центральная Азия — Германия».

Адылбек Касымалиев подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в расширении сотрудничества с Германией в ключевых секторах, таких как гидроэнергетика, сельское хозяйство, транспорт, логистика, инфраструктура и туризм.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление партнерства и практическое продвижение совместных инициатив.