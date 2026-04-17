Общество

Торага Жогорку Кенеша прибыл с официальным визитом в Германию

Сегодня, 17 апреля, начался официальный визит торага Жогорку Кенеша Марлена Маматалиева в Германию. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, в рамках визита он встретился с президентом парламента страны — Бундестага Юлией Клекнер.

Стороны обсудили вопросы укрепления политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами, а также расширения межпарламентского сотрудничества.

Марлен Маматалиев отметил, что Кыргызстан заинтересован в развитии тесного взаимодействия с Германией, играющей важную роль в Европейском союзе и мировой политике.

Он предложил включить кыргызстанцев в парламентскую стипендиальную программу Бундестага, что позволит перенимать опыт Германии в законодательной сфере.

Особое внимание уделено вопросам ратификации Бундестагом ряда соглашений, включая расширение партнерстве между Кыргызстаном и Европейским союзом, а также соглашений, направленных на создание благоприятных условий для трудовых мигрантов и упрощение визового режима для владельцев дипломатических паспортов.

В свою очередь Юлия Клекнер отметила, что визит делегации Жогорку Кенеша придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству, и поделилась предложениями по его развитию.

В завершение встречи делегация Жогорку Кенеша ознакомилась со зданием Бундестага и посетила зал заседаний.

Напомним, что в состав делегации во главе с Марленом Маматалиевым вошли депутаты Советбек уулу Рустамбек, Камила Талиева, Азамат Исираилов, Таалайбек Сарыбашов, Илимбек Кубанычбеков, Эдита Тайгараева, Дастан Бекешев и Эрулан Кокулов.
