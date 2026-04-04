07:54
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Власть

Германия запретила мужчинам до 45 лет надолго покидать страну без разрешения

Германия запретила мужчинам до 45 лет надолго покидать страну без разрешения. Об этом сообщают газеты Berliner Zeitung и Frankfurter Rundschau.

Отмечается, что поправка к закону о модернизации военной службы вступила в силу в январе этого года. Согласно документу, все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны получать разрешение от Центра карьеры бундесвера, если они намереваются покинуть Германию более чем на три месяца.

В законе нет исключений: разрешение должны получать студенты, которые уезжают по обмену, рабочие или отправляющиеся в длительную командировку.

Ранее положение, регулирующее обязанность получать разрешение на длительное пребывание за границей, применялось только в двух исключительных случаях — либо при повышенной внешней угрозе, признанной бундестагом или НАТО, либо при вооруженном нападении на территорию страны. С начала года требование действует и в мирное время.
Ссылка: https://24.kg/vlast/368958/
просмотров: 2349
Версия для печати
6 апреля, понедельник
07:50
В Бишкеке задержан призер чемпионатов Азии по борьбе: вел себя агрессивно В Бишкеке задержан призер чемпионатов Азии по борьбе: в...
07:43
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5, оно ощущалось в Кыргызстане
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино
18:30
6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:36
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета