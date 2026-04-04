Германия запретила мужчинам до 45 лет надолго покидать страну без разрешения. Об этом сообщают газеты Berliner Zeitung и Frankfurter Rundschau.

Отмечается, что поправка к закону о модернизации военной службы вступила в силу в январе этого года. Согласно документу, все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны получать разрешение от Центра карьеры бундесвера, если они намереваются покинуть Германию более чем на три месяца.

В законе нет исключений: разрешение должны получать студенты, которые уезжают по обмену, рабочие или отправляющиеся в длительную командировку.

Ранее положение, регулирующее обязанность получать разрешение на длительное пребывание за границей, применялось только в двух исключительных случаях — либо при повышенной внешней угрозе, признанной бундестагом или НАТО, либо при вооруженном нападении на территорию страны. С начала года требование действует и в мирное время.