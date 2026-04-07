13:55
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.10
Власть

КР продолжает переговоры с Германией по безвизовому режиму для дипломатов

Кыргызстан ведет переговоры с Германией по установлению безвизового режима для дипломатических и служебных паспортов. Об этом посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

По его словам, он при встречах неоднократно поднимал данный вопрос в переговорах с немецкой стороной.

«Я не могу сказать, почему им не выдаются визы, потому что нам напрямую не объясняют. Мы приводим примеры, они обещают рассмотреть», – отметил Омурбек Текебаев.

Заместитель министра иностранных дел Кайрат Турсункулов пояснил, что на сегодняшний день из 27 стран Европейского союза Кыргызстан заключил подобные соглашения более чем с десятью странами.

«Есть страны Европы, с которыми мы успешно заключаем и реализуем соглашения. На данный момент этот вопрос находится у нас на повестке дня, ведутся переговоры. По практике Европейского союза такие соглашения часто увязываются с соглашениями о реадмиссии. То есть сложность заключается не в самом соглашении об установлении безвизового режима для служебных и дипломатических паспортов, а в необходимости согласовать механизм реадмиссии граждан третьих стран. Сейчас мы ведем работу по этому вопросу как с германской стороной, так и с другими странами ЕС и надеемся завершить процесс», – отметил он.

Посол Текебаев пояснил, что в 2023 году Кыргызстан и правительство Германии согласовали проект соглашения по мобильности и миграции.

«К сожалению, из-за особенностей процедуры ритмики наше правительство не подписало это соглашение. Если бы оно было подписано, это открыло бы возможность молодым людям из Кыргызстана легально работать и учиться в Германии. Но, как я поясняю, по дипломатическим паспортам они пока не открывают реадмиссию. По трудовой миграции реадмиссия действует: тех, кто прибывает незаконно, они требуют возвращать в Кыргызстан», – сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/369285/
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
Омурбек Текебаев: В Германии нет понятия квоты на бесплатное обучение
Омурбек Текебаев: 95 процентов инвестиций в ЦА шли в Узбекистан и Казахстан
КР и Германия развивают инвестиционное сотрудничество в сфере фармацевтики
Германия запретила мужчинам до 45 лет надолго покидать страну без разрешения
КР укрепляет позиции в безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Сборная Кыргызстана по хоккею вылетает на чемпионат мира в Болгарию
Кыргызстан и Турция обсудили развитие промышленного сотрудничества
Соседи ближе, чем кажется: репортаж из Таджикистана
Из Бишкека — в Европу: как кыргызстанка строит карьеру в IT в Германии
«Навстречу весне и друг другу»: как Таджикистан и Кыргызстан строят мост дружбы
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
KICB: 25&nbsp;лет надежности и&nbsp;новый этап развития в&nbsp;Оше KICB: 25 лет надежности и новый этап развития в Оше
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
7 апреля, вторник
13:49
Омурбек Текебаев: В Германии нет понятия квоты на бесплатное обучение Омурбек Текебаев: В Германии нет понятия квоты на беспл...
13:47
В Таш-Кумыре сменился мэр
13:37
КР продолжает переговоры с Германией по безвизовому режиму для дипломатов
13:32
Омурбек Текебаев: Спикеры парламента КР 30 лет не посещали германский Бундестаг
13:26
В КР меняют порядок трансфертов: деньги направят в труднодоступные регионы