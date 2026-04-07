КР продолжает переговоры с Германией по безвизовому режиму для дипломатов

Кыргызстан ведет переговоры с Германией по установлению безвизового режима для дипломатических и служебных паспортов. Об этом посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

По его словам, он при встречах неоднократно поднимал данный вопрос в переговорах с немецкой стороной.

«Я не могу сказать, почему им не выдаются визы, потому что нам напрямую не объясняют. Мы приводим примеры, они обещают рассмотреть», – отметил Омурбек Текебаев.

Заместитель министра иностранных дел Кайрат Турсункулов пояснил, что на сегодняшний день из 27 стран Европейского союза Кыргызстан заключил подобные соглашения более чем с десятью странами.

«Есть страны Европы, с которыми мы успешно заключаем и реализуем соглашения. На данный момент этот вопрос находится у нас на повестке дня, ведутся переговоры. По практике Европейского союза такие соглашения часто увязываются с соглашениями о реадмиссии. То есть сложность заключается не в самом соглашении об установлении безвизового режима для служебных и дипломатических паспортов, а в необходимости согласовать механизм реадмиссии граждан третьих стран. Сейчас мы ведем работу по этому вопросу как с германской стороной, так и с другими странами ЕС и надеемся завершить процесс», – отметил он.

Посол Текебаев пояснил, что в 2023 году Кыргызстан и правительство Германии согласовали проект соглашения по мобильности и миграции.

«К сожалению, из-за особенностей процедуры ритмики наше правительство не подписало это соглашение. Если бы оно было подписано, это открыло бы возможность молодым людям из Кыргызстана легально работать и учиться в Германии. Но, как я поясняю, по дипломатическим паспортам они пока не открывают реадмиссию. По трудовой миграции реадмиссия действует: тех, кто прибывает незаконно, они требуют возвращать в Кыргызстан», – сказал он.



