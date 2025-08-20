19:57
Происшествия

В Газе из-за голода и нехватки воды у детей фиксируют вспышку редкого паралича

В Газе на фоне голода и нехватки питьевой воды у детей фиксируют вспышку редкого паралича. Но медикаментов для его лечения в анклаве нет, сообщает Politico.

Дети сектора Газы

Отмечается, что это синдром острого вялого паралича, почти сто случаев которого были зафиксированы среди детей в последние три месяца. Еще одна часто диагностируемая болезнь — синдром Гийена-Барре.

Причина вспышек: систематическое недоедание, отсутствие питьевой воды и разрушенная канализация в анклаве — сточные воды, сливающиеся на улицы, способствуют распространению инфекций.

«Ни у кого нет достаточного количества витаминов B1, B6, B12. Потому что нет ни фруктов, ни овощей, ни мяса, ни яиц, ни йогурта — ничего», — сказал журналистам заведующий педиатрическим отделением больницы Насер в Хан-Юнисе Ахмед аль-Фарра.

При этом лечение существует — внутривенные инъекции иммуноглобулина или плазмаферез. Но в Газе ни один из этих способов недоступен из-за израильской блокады.

По словам местных врачей, они часто просят иностранных волонтеров привезти в анклав фильтры для плазмафереза, но их изымают на границе.

Ранее Кабинет безопасности Израиля утвердил план «разгрома» террористической группировки ХАМАС и взятия Газы под контроль. Решение приняли после совещания израильских высших должностных лиц, несмотря на международные призывы к прекращению войны и протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников. Тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акции протеста против этой инициативы.
