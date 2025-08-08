Израиль планирует взять палестинский город Газу под свой контроль

Кабинет безопасности Израиля утвердил план «разгрома» террористической группировки ХАМАС и взятия Газы под контроль. Об этом сообщило Deutsche Welle.

По данным издания, решение приняли после ночного совещания израильских высших должностных лиц, несмотря на международные призывы к прекращению войны и протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников.

Ранее о том, что Израиль планирует взять под контроль весь сектор Газа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Израильские военные уже контролируют около трех четвертей анклава.

ЦАХАЛ неоднократно наносил авиаудары по Газе и проводил там многочисленные рейды. Однако это один из немногих районов сектора, который не был превращен в израильскую буферную зону и не подвергся эвакуации. Масштабная наземная операция в этом районе может привести к перемещению десятков тысяч человек и еще больше затруднить доставку продовольствия.