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Несмотря на перемирие Израиля и Ирана, МИД предостерегает кыргызстанцев

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Кыргызстана повторно рекомендует гражданам КР, находящимся в странах неспокойного региона, соблюдать меры личной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Кыргызстанцам следует:

  • проявлять повышенную осторожность;
  • избегать мест массового скопления людей;
  • не приближаться к военным и стратегическим объектам;
  • воздержаться от планирования поездок в страны региона до стабилизации обстановки;
  • регулярно проверять актуальную информацию о статусе авиарейсов.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости получения консульской помощи просим незамедлительно обращаться в дипломатические и консульские учреждения Кыргызской Республики, а также в консульский департамент МИД КР:

  • Генеральное консульство КР в Дубае: +971588813567;
  • посольство КР в Государстве Катар: +97450667001;
  • посольство КР в Государстве Кувейт: +96551702180;
  • посольство КР в Королевстве Саудовская Аравия: +966583769945;
    •
  • посольство КР в Объединенных Арабских Эмиратах: +97125584955;
  • посольство КР в Турецкой Республике: +905456896800;
  • посольство КР в Исламской Республике Иран: +989352505226;
  • консульский департамент МИД КР: +996999312002.

Напомним, глава Белого дома проинформировал, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня, которое наступило в 11.00 по бишкекскому времени.

По его словам, между Израилем и Ираном достигнута договоренность о полном и тотальном прекращении огня (приблизительно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие финальные миссии), сроком на 12 часов, по истечении которых война будет считаться оконченной.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333921/
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