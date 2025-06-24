Несмотря на перемирие Израиля и Ирана, МИД предостерегает кыргызстанцев

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Кыргызстана повторно рекомендует гражданам КР, находящимся в странах неспокойного региона, соблюдать меры личной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Кыргызстанцам следует:
- проявлять повышенную осторожность;
- избегать мест массового скопления людей;
- не приближаться к военным и стратегическим объектам;
- воздержаться от планирования поездок в страны региона до стабилизации обстановки;
- регулярно проверять актуальную информацию о статусе авиарейсов.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости получения консульской помощи просим незамедлительно обращаться в дипломатические и консульские учреждения Кыргызской Республики, а также в консульский департамент МИД КР:
- Генеральное консульство КР в Дубае: +971588813567;
- посольство КР в Государстве Катар:
+97450667001; посольство КР в Государстве Кувейт: +96551702180;
- посольство КР в Королевстве Саудовская Аравия: +966583769945;
посольство КР в Объединенных Арабских Эмиратах: +97125584955;
- посольство КР в Турецкой Республике: +905456896800;
- посольство КР в Исламской Республике Иран: +989352505226;
- консульский департамент МИД КР: +996999312002.
Напомним, глава Белого дома проинформировал, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня, которое наступило в 11.00 по бишкекскому времени.