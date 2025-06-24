Несмотря на перемирие Израиля и Ирана, МИД предостерегает кыргызстанцев

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Кыргызстана повторно рекомендует гражданам КР, находящимся в странах неспокойного региона, соблюдать меры личной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Кыргызстанцам следует:

проявлять повышенную осторожность;

избегать мест массового скопления людей;

не приближаться к военным и стратегическим объектам;

воздержаться от планирования поездок в страны региона до стабилизации обстановки;

регулярно проверять актуальную информацию о статусе авиарейсов.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости получения консульской помощи просим незамедлительно обращаться в дипломатические и консульские учреждения Кыргызской Республики, а также в консульский департамент МИД КР:

Генеральное консульство КР в Дубае: +971588813567;

посольство КР в Государстве Катар: +97450667001;

посольство КР в Государстве Кувейт: +96551702180;

посольство КР в Королевстве Саудовская Аравия: +966583769945;

посольство КР в Объединенных Арабских Эмиратах: +97125584955;

посольство КР в Турецкой Республике: +905456896800;

посольство КР в Исламской Республике Иран: +989352505226;

консульский департамент МИД КР: +996999312002.

Напомним, глава Белого дома проинформировал, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня, которое наступило в 11.00 по бишкекскому времени.