Атака на Иран. США подтвердили крушение MQ-4C Triton над Персидским заливом

Израиль и Ливан договорились о десятидневном перемирии. Прекращение огня произойдет с 17.00 по восточному времени, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он также пригласил руководителей двух стран в Белый дом для прямых переговоров.

Фото СМИ. США подтвердили крушение разведывательного беспилотного летательного аппарата MQ-4C Triton над Персидским заливом

Военно-морские силы Соединенных Штатов подтвердили крушение разведывательного беспилотного летательного аппарата MQ-4C Triton над Персидским заливом, сообщает TWZ.

Ранее беспилотник MQ-4C Triton пропал в районе Персидского залива.

«Обстоятельства, приведшие к потере беспилотного летательного аппарата, остаются неизвестными, но инцидент теперь квалифицируется как несчастный случай. Беспилотник неожиданно исчез с сайтов отслеживания полетов во время миссии над Персидским заливом, но точное место крушения остается неясным», — говорится в публикации.

СМИ сообщают, что по состоянию на 2025 год ВМС США располагали 20 дронами MQ-4C Triton.

Американское командование заявило о перехвате десяти судов, пытавшихся прорвать блокаду иранских портов.

«Вчера судно под иранским флагом попыталось уклониться от блокады США после выхода из Бендер-Аббаса, прохождения через Ормузский пролив и движения вдоль иранского побережья. Эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance (DDG 111) успешно перенаправил судно, которое теперь возвращается в Иран. Десять судов теперь были развернуты, и ни одно судно не прорвалось с начала блокады США», — говорится в сообщении Центрального командованиея Вооруженными силами Соединенных Штатов.

Один из самых узнаваемых отелей мира — «Бурдж-эль-Араб» (Burj Al Arab) , расположенный в Эмиратах, объявил о прекращении работы. Официальной причиной названа масштабная реконструкция, которая продлится полтора года. Однако дополнительным фактором стали последствия ракетных атак в регионе. В частности, во время запуска иранских беспилотников в Дубае был поврежден фасад отеля.

Ответные удары Тегерана по военным объектам США в ближневосточном регионе вызвали массовый отъезд иностранных граждан и туристов из стран Персидского залива.

Фото IRNA. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф выступил с резкой критикой в адрес Белого дома, заявив, что администрация США принесла суверенитет собственной страны в жертву интересам Израиля. Комментарии прозвучали на фоне продолжающейся напряженности в Персидском заливе.

«Америка стала седьмой провинцией Израиля», — заявил он, используя, как отмечают эксперты, риторику, бьющую по самому чувствительному месту американской внутренней политики — лозунгу America First (Америка прежде всего). По его мнению, внешняя политика Вашингтона настолько тесно переплелась с военными целями Иерусалима, что Соединенные Штаты фактически утратили статус независимого игрока.

Фото СМИ. ​Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль

​В Международном энергетическом агентстве считают, что авиатоплива в Европе хватит только на шесть недель. Об этом заявил глава агентства Фатих Бироль. По его словам, если поставки через Ормузский пролив не возобновятся в полной мере в ближайшее время, авиакомпаниям придется отменять рейсы из-за нехватки топлива.