Обострение на Ближнем Востоке. Иран и Израиль договорились о прекращении огня

Иран и Израиль договорились о прекращении огня, которое наступит примерно через шесть часов. Об этом заявил президент США. Дональд Трамп прогнозирует, что в результате война будет окончена.

По его словам, между Израилем и Ираном достигнута договоренность о полном и тотальном прекращении огня (приблизительно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие финальные миссии), сроком на 12 часов, по истечении которых война будет считаться оконченной.

«При условии, что все будет работать как надо, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватит Выносливости, Мужества и Интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать «12-ДНЕВНОЙ ВОЙНОЙ». Это война, которая могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет! Да благословит Бог Израиль, да благословит Бог Иран, да благословит Бог Ближний Восток, да благословит Бог Соединенные Штаты Америки, и БОГ БЛАГОСЛОВИТ МИР!» — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

По его словам, «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны».

Премьер-министр Катара получил согласие Ирана на предложение США о прекращении огня, сообщает Reuters.

Уточняется, что шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани заручился согласием Тегерана прекратить огонь во время телефонного разговора с иранскими официальными лицами. Беседа прошла после ударов Ирана по американской авиабазе в Катаре.

Израильские военные не комментируют заявление Трампа о прекращении огня с Ираном, пишет газета The New York Times.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил: «На данный момент никакого «соглашения» о прекращении огня или остановке военных действий не существует. Однако при условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее четырех утра по тегеранскому времени, мы не намерены продолжать наш ответ после этого. Окончательное решение о прекращении наших военных операций будет принято позже».

Заявление Трампа о прекращении огня последовало после того, как Иран нанес удар по американской военной базе в Катаре.

Ракетная атака на базу Аль-Удейд стала ответом на удары США по иранским ядерным объектам. При ударе выпущено столько же ракет, сколько бомб сбросили США, заявил Высший совет нацбезопасности Ирана.

Перед атакой Иран предупредил Катар о готовящемся ударе, сообщает The New York Times. В результате силы ПВО Катара успешно отразили атаку, однако МИД страны заявил, что Доха оставляет за собой право ответить на удар Тегерана. А президент США поблагодарил Иран за предупреждение об ударах по американским объектам на авиабазе в Катаре. Он заявил, что из 14 ракет они сбили 13 и одна пролетела мимо цели.

Пентагон, а позже и Дональд Трамп заявили, что в результате ударов по авиабазе никто из американцев не пострадал.