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Происшествия

Экс-глава Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков отпущен под подписку о невыезде

Бывший глава Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков, обвиняемый по делу MCN Coin, освобожден из-под ареста. Решение об изменении меры пресечения вынес Первомайский районный суд Бишкека.

Известно, что соответствующее ходатайство в суд направил следователь ГСУ ГКНБ.

Подозреваемый по статье 221 «Организация финансовых пирамид, совершенная группой лиц по предварительному сговору» УК КР отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, Юруслан Тойчубеков арестован в феврале 2025 года. Бывший чиновник обвиняется в организации финансовых пирамид, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Ранее ГКНБ задержал одного из основателей виртуального актива MCN Coin Исрадина Субанбекова. Позже опубликовали видео, где он признался в мошенничестве. По его словам, за полтора года работы компания собрала с граждан $2,5 миллиона.

Исрадин Субанбеков рассказал, что криптовалюту создали он, Рыскул Болотбеков и Мухтар Бегмат уулу. Направлял их в этом деле экс-глава Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333758/
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