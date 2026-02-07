15:45
Происшествия

МВД выявило проекты с признаками финансовой пирамиды под названием JDC и MASDAR

Министерство внутренних дел Кыргызстана выявило проекты с признаками финансовой пирамиды, действующие под названиями JDC и MASDAR. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, организаторы указанных схем привлекают граждан обещаниями быстрой и высокой прибыли, используя формулировки об «инвестициях», «партнерских программах» и «гарантированном доходе».

В МВД подчеркивают, что выплаты участникам на начальном этапе осуществляются за счет средств новых вкладчиков. После прекращения притока денежных средств такие проекты, как правило, останавливают свою деятельность, в результате чего граждане теряют вложенные средства.

Министерство призывает граждан проявлять бдительность, критически относиться к предложениям о легком заработке и не передавать свои финансовые и цифровые данные третьим лицам.
