МВД выявило проекты с признаками финансовой пирамиды под названием JDC и MASDAR

Министерство внутренних дел Кыргызстана выявило проекты с признаками финансовой пирамиды, действующие под названиями JDC и MASDAR. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, организаторы указанных схем привлекают граждан обещаниями быстрой и высокой прибыли, используя формулировки об «инвестициях», «партнерских программах» и «гарантированном доходе».
Министерство призывает граждан проявлять бдительность, критически относиться к предложениям о легком заработке и не передавать свои финансовые и цифровые данные третьим лицам.