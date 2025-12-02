Процентный скоринг для участников рынка виртуальных активов утвердили в КР

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком утвердила процентный скоринг для участников рынка виртуальных активов, чтобы усилить риск-ориентированный надзор и повысить прозрачность операций в секторе. Об этом сообщает пресс-служба Госфиннадзора.

Отмечается, что соответствующий приказ устанавливает новую «риск-скоринг-модель» для провайдеров услуг виртуальных активов (ПУВА).

Модель предназначена для комплексной оценки рисков и строится в соответствии с международными стандартами FATF и практикой стран — участниц ЕАГ. Процентный скоринг позволяет ранжировать ПУВА по уровням риска — низкий, средний, высокий и критический — с учетом их бизнес-модели, структуры клиентов, типов операций и качества комплаенс-процедур, заметили в службе.

В зависимости от присвоенного уровня риска к участникам рынка применяют разные надзорные меры: от стандартного мониторинга и углубленных камеральных проверок до усиленного контроля, ограничений по отдельным операциям, блокирования транзакций и направления сообщений о подозрительных сделках.

Процентный скоринг станет ключевым элементом модернизированной системы надзора за рынком виртуальных активов. Регулятор продолжит развивать цифровые инструменты анализа транзакций, внедрять более точные методики риск-оценки и формировать условия для добросовестной и устойчивой работы ПУВА. Новая модель должна повысить защищенность клиентов и снизить регуляторные риски для финансовой системы в целом, говорится в сообщении.

Процентный скоринг (кредитный скоринг) — это автоматизированная система оценки платежеспособности и надежности потенциального заемщика, которую используют банки для определения условий кредита, в том числе процентной ставки. Цель — минимизировать риски невозврата кредита, прогнозируя вероятность того, что заемщик вернет деньги вовремя.