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Экс-глава Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков заключен под стражу до апреля

Экс-глава Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков заключен под стражу до 5 апреля. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском суде Бишкека.

Бывший чиновник обвиняется в организации финансовых пирамид, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, в начале февраля ГКНБ задержал одного из основателей виртуального актива MCN Coin Исрадина Субанбекова. Позже опубликовали видео, где он признался в мошенничестве. По его словам, за полтора года работы компания собрала с граждан $2,5 миллиона.

Исрадин Субанбеков рассказал, что «криптовалюту» создали он, Рыскул Болотбеков и Мухтар Бегмат уулу. Направлял их в этом деле экс-глава Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков.

Ранее Служба регулирования и надзора за финансовым рынком предостерегла от вложений в виртуальный актив MCN Coin, который не прошел государственную регистрацию и не включен в соответствующие реестры.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319805/
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