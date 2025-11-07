09:16
Общество

Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком обновила список государств и территорий, представляющих высокий риск для Кыргызстана. Об этом сообщили в Госфиннадзоре.

По его данным, обновление произведено в рамках выполнения требований положения о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран, утвержденного постановлением правительства в 2018 году.

В обновленном перечне указаны 59 стран, к которым применяются усиленные меры проверки клиентов и иные предусмотренные законодательством санкции.

В Госфиннадзоре субъектам небанковского финансового рынка напоминают о необходимости строго соблюдать установленные процедуры, обеспечивая должный контроль при работе с клиентами и контрагентами.

В списке, в частности, упоминаются Алжир, Ангола, Аруба, Венесуэла, Иран, Кения, Ливан, Монако, Конго, Гобонская Республика, Сирия, Сомали и другие.
