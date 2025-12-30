09:06
Экономика

Выпуски ценных бумаг стратегических предприятий зарегистрировал Госфиннадзор

В декабре зарегистрированы выпуски ценных бумаг ряда стратегических государственных предприятий и частных компаний. Об этом сообщает Служба регулирования и надзора за финансовым рынком.

Отмечается, что процедуру госрегистрации эмиссий прошли ключевые игроки финансового и энергетического секторов. В частности, утверждены 31-й выпуск простых именных акций ОАО «Элдик Банк» и 14-й выпуск ценных бумаг ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». Также регулятор зарегистрировал итоги предыдущих размещений для НЭСК, ОАО «Майлуу-Сууйский ламповый завод», ОАО «Кыргыз почтасы» и госпредприятия «Тундук».

По данным Госфиннадзора, для ОАО «Государственная ипотечная компания» (ГИК) утверждены итоги 29-го выпуска акций, а неразмещенные ценные бумаги аннулированы.

 В частном секторе регистрацию прошли ЗАО «Ак Шумкар Кей Джи», «Омни Групп», «Ак-Булак» и микрофинансовая компания «ОКСУС».

Также ОсОО «Прайм Инвестмент» получило лицензию на брокерскую, дилерскую деятельность и доверительное управление активами, а ОсОО «Вижн Про» (оператор обмена виртуальных активов) переоформило лицензию в связи со сменой названия на ОсОО «Цифровые бизнес-решения».
