Происшествия

157 заявлений и арест основателя: в Бишкеке разоблачили финансовую пирамиду

В Бишкеке 157 граждан обратились с заявлениями в отношении компании VML_KG, занимавшейся привлечением денежных вкладов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщили в Ленинском РУВД столицы.

По данным правоохранительных органов, офис компании опечатан, изъята финансовая и иная документация, имеющая значение для следствия. В рамках расследования в изолятор временного содержания водворен подозреваемый — 67-летний основатель компании.

В милиции отмечают, что следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела и возможные соучастники.

В Ленинском РУВД призвали граждан проявлять бдительность и не доверять предложениям о «быстром и гарантированном доходе». По словам правоохранителей, обещания высокой прибыли без риска являются одним из ключевых признаков финансовых пирамид.

 
