Экономика

Госфиннадзор Кыргызстана аннулировал лицензии четырех ломбардов

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком зарегистрировала выпуски ценных бумаг шести компаний и выдала разрешение кондитерскому дому «Куликовский» на проведение стимулирующей лотереи «Умрага сапар».

По данным пресс-службы ведомства, проведена государственная регистрация учредительных выпусков акций для новых игроков рынка — ЗАО «Вог» и ОАО «Ала-Тоо Резорт». Также утверждены итоги дополнительной эмиссий и отчеты по инвестиционным паям для:

  • ЗАО «Белен Групп»;
  • ОАО МФК «Абийир Финанс»;
  • ЗАО «Аэропорты Кыргызстана»;
  • ОсОО «Эркиндик Файненс».

В секторе потребительского кредитования лицензии на ломбардную деятельность получили компании «Тумар Гарант» и «Омега Экспресс».

Госфиннадзор аннулировал лицензии ломбардов «Умут», «Алтын Гарант», «Экстра» и «Три семерки кей джи».

Представительство «Микро Капитал» в Бишкеке официально закрыто.

Реестр аудиторских организаций пополнили компании «Прогресс Аудит», «Гранд Аудит» и «Бизнес Процесс Солюшен».

Восемь новых специалистов зарегистрированы в едином государственном реестре аудиторов.

В 2025 году в стране были приостановлены лицензии 35 ломбардов.
