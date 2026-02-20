Госфиннадзор Кыргызстана аннулировал лицензии четырех ломбардов

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком зарегистрировала выпуски ценных бумаг шести компаний и выдала разрешение кондитерскому дому «Куликовский» на проведение стимулирующей лотереи «Умрага сапар».

По данным пресс-службы ведомства, проведена государственная регистрация учредительных выпусков акций для новых игроков рынка — ЗАО «Вог» и ОАО «Ала-Тоо Резорт». Также утверждены итоги дополнительной эмиссий и отчеты по инвестиционным паям для:

ЗАО «Белен Групп»;

ОАО МФК «Абийир Финанс»;

ЗАО «Аэропорты Кыргызстана»;

ОсОО «Эркиндик Файненс».

В секторе потребительского кредитования лицензии на ломбардную деятельность получили компании «Тумар Гарант» и «Омега Экспресс».

Госфиннадзор аннулировал лицензии ломбардов «Умут», «Алтын Гарант», «Экстра» и «Три семерки кей джи».

Представительство «Микро Капитал» в Бишкеке официально закрыто.

Реестр аудиторских организаций пополнили компании «Прогресс Аудит», «Гранд Аудит» и «Бизнес Процесс Солюшен».

Восемь новых специалистов зарегистрированы в едином государственном реестре аудиторов.

В 2025 году в стране были приостановлены лицензии 35 ломбардов.