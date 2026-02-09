10:00
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Экономика

Госфиннадзор наделил правом шесть компаний на обмен виртуальных активов

Госфиннадзор наделил правом шесть компаний на обмен виртуальных активов. Такие данные содержатся в реестре Службы регулирования и надзора за финансовым рынком Кыргызстана.

Отмечается, что эти фирмы получили лицензии на деятельность в качестве операторов обмена виртуальных активов в стране.

Новые участники рынка прошли процедуру регистрации в Бишкеке и получили официальное право на проведение обменных операций с криптовалютами.

Кто получил лицензии:

  • «Биг Крипто»;
  • «Бил Пэй»;
  • «Актив Инвест»;
  • «Кашерон»;
  • «Мартэн Файнэнс»;
  • «КорЭкс Маркетс».

Наличие лицензии подтверждает, что компании соответствуют требованиям безопасности и квалификации, установленным законодательством.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361079/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance
Криптовалютный обвал: за неделю рынок потерял почти $500 миллиардов
Кирилл Хомяков: КР может стать криптохабом региона, если удержит темп реформ
В КР хотят узаконить цифровые доказательства и арест криптоактивов
Президент КР утвердил новые правила для крипторынка и виртуальных активов
КР и США усилят сотрудничество в сфере виртуальных активов и цифровых финансов
Какие аккаунты в Instagram проводят незаконные лотереи, назвал Госфиннадзор
Госфиннадзор отозвал лицензии у нескольких операторов обмена виртуальных активов
Выпуски ценных бумаг стратегических предприятий зарегистрировал Госфиннадзор
Binance расширит доступ к KGST: токен добавят в Simple Earn, покупку и Convert
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, тенге заметно подорожал. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;февраля Рубль продолжает дешеветь, тенге заметно подорожал. Курс валют на 5 февраля
Тенге обновил максимум, рубль дорожает после спада. Курс валют на&nbsp;6&nbsp;февраля Тенге обновил максимум, рубль дорожает после спада. Курс валют на 6 февраля
Китайская компания может построить в&nbsp;КР парк по&nbsp;производству электроприборов Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов
Объем переводов из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан составил рекордные $2,99 миллиарда Объем переводов из России в Кыргызстан составил рекордные $2,99 миллиарда
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
9 февраля, понедельник
10:00
Забытый нарком: роль Дали мырзы Зульфибаева в истории Кыргызстана Забытый нарком: роль Дали мырзы Зульфибаева в истории К...
09:48
Солнце установило рекорд XXI века по количеству мощных вспышек в одной области
09:37
Гарантийный фонд КР помог привлечь более 2,5 миллиарда сомов в женский бизнес
09:25
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
09:07
Госфиннадзор наделил правом шесть компаний на обмен виртуальных активов