Госфиннадзор наделил правом шесть компаний на обмен виртуальных активов. Такие данные содержатся в реестре Службы регулирования и надзора за финансовым рынком Кыргызстана.

Отмечается, что эти фирмы получили лицензии на деятельность в качестве операторов обмена виртуальных активов в стране.

Новые участники рынка прошли процедуру регистрации в Бишкеке и получили официальное право на проведение обменных операций с криптовалютами.

Кто получил лицензии:

«Биг Крипто»;

«Бил Пэй»;

«Актив Инвест»;

«Кашерон»;

«Мартэн Файнэнс»;

«КорЭкс Маркетс».

Наличие лицензии подтверждает, что компании соответствуют требованиям безопасности и квалификации, установленным законодательством.