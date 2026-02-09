Госфиннадзор наделил правом шесть компаний на обмен виртуальных активов. Такие данные содержатся в реестре Службы регулирования и надзора за финансовым рынком Кыргызстана.
Отмечается, что эти фирмы получили лицензии на деятельность в качестве операторов обмена виртуальных активов в стране.
Новые участники рынка прошли процедуру регистрации в Бишкеке и получили официальное право на проведение обменных операций с криптовалютами.
Кто получил лицензии:
- «Биг Крипто»;
- «Бил Пэй»;
- «Актив Инвест»;
- «Кашерон»;
- «Мартэн Файнэнс»;
- «КорЭкс Маркетс».
Наличие лицензии подтверждает, что компании соответствуют требованиям безопасности и квалификации, установленным законодательством.