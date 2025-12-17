Число пострадавших от мошенничества финансовой пирамиды VML_KG может доходить до 12 тысяч человек. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД подполковник милиции Чолпон Назаркулова.

Фото пресс-службы МВД. Число пострадавших от мошенничества этого подозреваемого может доходить до 12 тысячи

Она отметила, что на сегодня поступило более 230 заявлений от пострадавших, и их количество продолжает расти.

По предварительной оценке следствия, общий ущерб, заявленный пострадавшими от деятельности компании, составляет около 20 миллионов сомов.

«Мы предполагаем, что количество жертв по всей стране может достигать 10–12 тысяч человек. Компания действовала через около 40 офисов, в каждом из которых было зарегистрировано по 200–300 участников», — добавила представитель правоохранительного ведомства.

Принцип работы схемы заключался в том, что гражданам обещали доход за просмотр рекламы — до 10 сомов за каждый и с возможностью еженедельного вывода на счета в одном из банков. Минимальная сумма вложения составляла 4,8 тысячи сомов, максимальная — 69,6 тысячи сомов.

Были и такие, кто семьей суммарно внес до 1 миллиона сомов.

Расследование продолжается. Напомним, 67-летний основатель компании задержан.

В МВД неоднократно призывали граждан проявлять бдительность и не доверять обещаниям о быстром и гарантированном доходе.