Какие аккаунты в Instagram проводят незаконные лотереи, назвал Госфиннадзор

Какие аккаунты в Instagram проводят незаконные лотереи, назвала Служба регулирования и надзора за финансовым рынком.

По данным ведомства, выявлено 17 аккаунтов, организующих незаконные лотереи и розыгрыши ценных призов без соответствующего разрешения.

В ходе мониторинга установлено, что ряд популярных онлайн-площадок проводит розыгрыши автомобилей, денег и техники с обязательным условием покупки товаров или услуг. Такая деятельность классифицируется как лотерейная и требует получения государственной лицензии, которой у данных организаторов нет, информирует Госфиннадзор.

Какие аккаунты в Instagram проводят незаконные лотереи:

wm_home_wear;

thebull.kg;

tectop.kg;

aliya_furs;

yesfit.studio;

stayfit.kg;

guli_koreakg;

asiagold.kg;

change_fitness_bishkek;

normpati.kg;

spine.center.bishkek;

itline.kg;

venom_computers;

wework_360;

putevka.kg;

aisha__jewerly;

mfit__studio.

Ведомство напоминает, что эти страницы не имеют разрешения на лотерейную деятельность, а их активность содержит признаки незаконных розыгрышей.

О признаках нелегальной лотереи также напомнили кыргызстанцам:

отсутствие разрешения (лицензии);

требование перевести деньги или купить товар для участия;

отсутствие официальных правил и четких сроков;

обещание крупных выигрышей без законных оснований.

Госфиннадзор рекомендует не передавать личные сведения организаторам сомнительных акций и проверять наличие регистрации лотереи в официальных реестрах.