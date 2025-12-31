Какие аккаунты в Instagram проводят незаконные лотереи, назвал Госфиннадзор

Какие аккаунты в Instagram проводят незаконные лотереи, назвала Служба регулирования и надзора за финансовым рынком.
По данным ведомства, выявлено 17 аккаунтов, организующих незаконные лотереи и розыгрыши ценных призов без соответствующего разрешения.
В ходе мониторинга установлено, что ряд популярных онлайн-площадок проводит розыгрыши автомобилей, денег и техники с обязательным условием покупки товаров или услуг. Такая деятельность классифицируется как лотерейная и требует получения государственной лицензии, которой у данных организаторов нет, информирует Госфиннадзор.
Какие аккаунты в Instagram проводят незаконные лотереи:
- wm_home_wear;
- thebull.kg;
- tectop.kg;
- aliya_furs;
- yesfit.studio;
- stayfit.kg;
- guli_koreakg;
- asiagold.kg;
- change_fitness_bishkek;
- normpati.kg;
- spine.center.bishkek;
- itline.kg;
- venom_computers;
- wework_360;
- putevka.kg;
- aisha__jewerly;
- mfit__studio.
Ведомство напоминает, что эти страницы не имеют разрешения на лотерейную деятельность, а их активность содержит признаки незаконных розыгрышей.
О признаках нелегальной лотереи также напомнили кыргызстанцам:
- отсутствие разрешения (лицензии);
- требование перевести деньги или купить товар для участия;
- отсутствие официальных правил и четких сроков;
- обещание крупных выигрышей без законных оснований.
Госфиннадзор рекомендует не передавать личные сведения организаторам сомнительных акций и проверять наличие регистрации лотереи в официальных реестрах.