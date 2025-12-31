10:17
Общество

Какие аккаунты в Instagram проводят незаконные лотереи, назвал Госфиннадзор

Какие аккаунты в Instagram проводят незаконные лотереи, назвала Служба регулирования и надзора за финансовым рынком.

По данным ведомства, выявлено 17 аккаунтов, организующих незаконные лотереи и розыгрыши ценных призов без соответствующего разрешения.

В ходе мониторинга установлено, что ряд популярных онлайн-площадок проводит розыгрыши автомобилей, денег и техники с обязательным условием покупки товаров или услуг. Такая деятельность классифицируется как лотерейная и требует получения государственной лицензии, которой у данных организаторов нет, информирует Госфиннадзор.

Какие аккаунты в Instagram проводят незаконные лотереи:

  • wm_home_wear;
  • thebull.kg;
  • tectop.kg;
  • aliya_furs;
  • yesfit.studio;
  • stayfit.kg;
  • guli_koreakg;
  • asiagold.kg;
  • change_fitness_bishkek;
  • normpati.kg;
  • spine.center.bishkek;
  • itline.kg;
  • venom_computers;
  • wework_360;
  • putevka.kg;
  • aisha__jewerly;
  • mfit__studio.

Ведомство напоминает, что эти страницы не имеют разрешения на лотерейную деятельность, а их активность содержит признаки незаконных розыгрышей.

О признаках нелегальной лотереи также напомнили кыргызстанцам:

  • отсутствие разрешения (лицензии);
  • требование перевести деньги или купить товар для участия;
  • отсутствие официальных правил и четких сроков;
  • обещание крупных выигрышей без законных оснований.

Госфиннадзор рекомендует не передавать личные сведения организаторам сомнительных акций и проверять наличие регистрации лотереи в официальных реестрах.
