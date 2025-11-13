В Британии криптокоролеву из Китая приговорили к почти 12 годам тюрьмы

Лондонский суд приговорил 47-летнюю китаянку Цянь Чжиминь к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в попытке отмыть в Великобритании $6,5 миллиарда, полученных при помощи обмана 128 тысяч инвесторов в Китае. Об этом сообщает CNN.

Фото Metropolitan Police / Reuters. Лондонский суд приговорил Цянь Чжиминь к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в попытке отмыть $6,5 миллиарда

Подсудимая, которую СМИ прозвали «китайской криптокоролевой», была признана виновной. Во время следствия у нее изъяли биткоины на $6,3 миллиарда. Отмечается, что это крупнейшее в истории Великобритании мошенничество с криптовалютами.

По версии следствия, уроженка КНР в 2014-2017 годах возглавляла в Китае мошеннический проект «Ланьтянь Гэжуй» (Lantian Gerui). Он позиционировался как компания, инвестирующая в майнинг биткоинов и разработку передовых медицинских товаров, но на деле представлял собой финансовую пирамиду. Жертвами этой схемы стали более 128 тысяч человек, в основном китайских пенсионеров. Суммарно вкладчики вложили в компанию более 40 миллиардов юаней ($5,6 миллиарда).

В 2017 году китайская полиция пыталась задержать Цянь Чжиминь, но ей удалось по поддельным документам сбежать в Мьянму. После этого она оказалась в Великобритании и стала выдавать себя за богатую наследницу торговца антиквариатом. Она поселилась в особняке в районе Хэмпстед на севере Лондона и через нанятых помощников обналичивала криптовалюту, приобретенную на средства обманутых вкладчиков.

Полиция заинтересовалась Цянь Чжиминь, когда ее помощница Цзянь Вэнь не смогла объяснить происхождение средств своего босса при покупке недвижимости в лондонском районе Тоттеридж. В 2018 году полицейские провели рейд в особняке в Хэмпстеде, изъяв жесткие диски и ноутбуки с доступом к 61 тысяче биткоинов, что стало крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Великобритании.

Саму Цянь Чжиминь поймали только в апреле 2024 года в съемном доме в Йорке, отследив перемещения биткоинов по связанным с ней кошелькам.