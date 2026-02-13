16:10
Происшествия

Суд изменил решение по делу Канышай Мамыркуловой. Ей сократили пробационный срок

Бишкекский городской суд принял решение по апелляционному заявлению защиты журналистки Канышай Мамыркуловой. Об этом написала правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

По ее словам, Канышай Мамыркулову оправдали по статье 330 (возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни) УК КР, но признали виновной по статье 278 часть 3, которая предусматривает наказание за призывы к массовым беспорядкам. В результате пробационный срок сокращен до трех лет.

Журналистку Канышай Мамыркулову задержали 20 марта 2025 года. По версии следствия, она распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране. В ГУВД ранее заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

В июле 2025 года Октябрьский районный суд Бишкека приговорил ее к шести годам лишения свободы с применением пробационного надзора на четыре года. В это время журналистке запрещено выходить из дома с 22.00 до 6.00 и публиковать посты в социальных сетях. Гособвинение просило дать Канышай Мамыркуловой восемь лет лишения свободы.
