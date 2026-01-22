В России журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Госдумы

В России журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Государственной думы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что с 21 января на балкон, откуда традиционно проводится съемка заседаний, стали пускать только видеооператоров, фото делать запрещено. Сроки ограничений не уточняются.

По данным газеты, идея подобных ограничений возникла после того, как ряд журналистов сделал фото с первого заседания после новогодних каникул, и некоторым депутатам не понравилось, как они получились на снимках.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал недовольство работой фотожурналистов, которые пытаются «что-то подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде».

«Когда вы попадаете в самые разные ситуации, обратите внимание, мы никогда над вами не подшучиваем, никогда вас не обижаем и не стебемся, попросту говоря. А когда вы с балкона берете, ловите моменты, но, наверное, те моменты, которые в жизни и вашей присутствуют», — сказал он.