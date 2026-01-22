12:08
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Власть

В России журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Госдумы

В России журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Государственной думы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что с 21 января на балкон, откуда традиционно проводится съемка заседаний, стали пускать только видеооператоров, фото делать запрещено. Сроки ограничений не уточняются.

По данным газеты, идея подобных ограничений возникла после того, как ряд журналистов сделал фото с первого заседания после новогодних каникул, и некоторым депутатам не понравилось, как они получились на снимках.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал недовольство работой фотожурналистов, которые пытаются «что-то подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде».

«Когда вы попадаете в самые разные ситуации, обратите внимание, мы никогда над вами не подшучиваем, никогда вас не обижаем и не стебемся, попросту говоря. А когда вы с балкона берете, ловите моменты, но, наверное, те моменты, которые в жизни и вашей присутствуют», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358821/
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
Власти предлагают ввести жесткие ограничения на тои и поминки
Запретить продажу алкоголя после 20.00 предлагают в Казахстане
Meta удалила более 500 тысяч аккаунтов из-за запрета соцсетей для детей
В Великобритании запретили рекламу фастфуда для детей
В 2025 году в мире погибло 128 журналистов
Кабмин ввел полугодовой запрет на экспорт древесины за пределы ЕАЭС
В Астане задержан главный редактор КазТАГ Амир Касенов
В Кыргызстане ввели временный запрет на ввоз электронных сигарет
Бинарные опционы и нелегальные лотереи предлагают запретить в Кыргызстане
Запрет соцсетей для детей в Казахстане: каких платформ это коснется
Популярные новости
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до&nbsp;500 тысяч сомов Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Требования к&nbsp;знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не&nbsp;будет Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет
Бизнес
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
22 января, четверг
12:04
Деньги профсоюзов больше не тратят на воздух — председатель ФПС Деньги профсоюзов больше не тратят на воздух — председа...
12:00
Архитектура нового мирового порядка от Трампа, и что это означает для ЦА
11:28
В России журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Госдумы
11:18
Гендерное равенство на госслужбе. В ЖК одобрили законопроект во втором чтении
11:02
На капремонт объектов Федерации профсоюзов направили 1,1 миллиарда сомов