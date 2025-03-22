Дело Канышай Мамыркуловой. У здания суда в Бишкеке собираются ее сторонники

У здания Свердловского районного суда в Бишкеке сегодня собрались сторонники ранее задержанной журналистки Канышай Мамыркуловой. Суд должен избрать ей меру пресечения по ходатайству следователя.

Здесь также находятся сотрудники милиции. Они никого не впускают в здание.

Фото Kaktus Media. У здания Свердловского райсуда в Бишкеке собрались сторонники Канышай Мамыркуловой

Напомним, журналистка задержана в столице 20 марта.

По версии следствия, Канышай Мамыркулова распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране.

В ГУВД заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию, это стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье 278 УК КР.

Адвокат Нурбек Сыдыков ранее проинформировал, что Канышай Мамыркулову обвиняют в «призывах к массовым беспорядкам» (статья 278 УК КР). Ее задержали на 48 часов. Юрист отметил, что сотрудники правоохранительных органов проверяли публикации активистки в социальных сетях.

Журналистка известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.