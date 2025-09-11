Дело Канышай Мамыркуловой. В Бишкекском горсуде началось рассмотрение апелляции

В Бишкекском городском суде началось рассмотрение апелляционной жалобы на обвинительный приговор Октябрьского райсуда в отношении журналистки Канышай Мамыркуловой.

Фото из архива. Канышай Мамыркулова

3 июля 2025 года ее признали виновной по статьям «Призывы к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР и приговорили к шести годам лишения свободы с применением пробационного надзора на четыре года. В этот период журналистке запрещено выходить из дома с 22.00 до 6.00 и публиковать посты в соцсетях.

Канышай Мамыркулову задержали 20 марта. По версии следствия, она распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране. В ГУВД ранее заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

22 марта журналистка по решению суда арестована на время следствия. Защита несколько раз ходатайствовала об изменении меры пресечения, но судья оставил все запросы без удовлетворения.

Канышай Мамыркулова известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.