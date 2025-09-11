16:05
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Происшествия

Дело Канышай Мамыркуловой. В Бишкекском горсуде началось рассмотрение апелляции

В Бишкекском городском суде началось рассмотрение апелляционной жалобы на обвинительный приговор Октябрьского райсуда в отношении журналистки Канышай Мамыркуловой.

из архива
Фото из архива. Канышай Мамыркулова

3 июля 2025 года ее признали виновной по статьям «Призывы к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР и приговорили к шести годам лишения свободы с применением пробационного надзора на четыре года. В этот период журналистке запрещено выходить из дома с 22.00 до 6.00 и публиковать посты в соцсетях.

Канышай Мамыркулову задержали 20 марта. По версии следствия, она распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране. В ГУВД ранее заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

22 марта журналистка по решению суда арестована на время следствия. Защита несколько раз ходатайствовала об изменении меры пресечения, но судья оставил все запросы без удовлетворения.

Канышай Мамыркулова известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343139/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Разжигает огонь между двумя странами. Президент о деле Канышай Мамыркуловой
Канышай Мамыркулову приговорили к шести годам с пробацией на четыре года
Дело Канышай Мамыркуловой: суд опроверг заявление защиты о форсировании процесса
Отпуск судьи важнее судьбы человека? Адвокат Канышай Мамыркуловой о процессе
Дело Канышай Мамыркуловой: прокурор просит восемь лет лишения свободы
Суд отказал в изменении меры пресечения журналистке Канышай Мамыркуловой
Райсуд оставил под стражей журналистку Канышай Мамыркулову
Определена дата предварительных слушаний по делу Канышай Мамыркуловой
Бул апта Канышай Мамыркулованын иши боюнча алдын ала соттук отурум өтүшү мүмкүн
Предварительное слушание дела Канышай Мамыркуловой может пройти на этой неделе
Популярные новости
Нападение с&nbsp;ножами в&nbsp;ТЦ&nbsp;Vefa: женщина и&nbsp;ее&nbsp;муж едва остались живы Нападение с ножами в ТЦ Vefa: женщина и ее муж едва остались живы
Штормовое предупреждение: в&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки
За&nbsp;занятие проституцией в&nbsp;Бишкеке задержали 36&nbsp;женщин За занятие проституцией в Бишкеке задержали 36 женщин
После свадьбы. В&nbsp;селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали После свадьбы. В селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали
Бизнес
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
11 сентября, четверг
16:00
Можно ли строить «Камбар-Ату» на выбранном участке? Ответ Института сейсмологии Можно ли строить «Камбар-Ату» на выбранном участке? Отв...
15:44
В Бишкеке задержали иностранца, занимавшегося интернет-мошенничеством
15:40
Дело Канышай Мамыркуловой. В Бишкекском горсуде началось рассмотрение апелляции
15:31
Президент Садыр Жапаров встретился с представителями Rothschild & Co
15:29
Центру охраны материнства и детства передали оборудование для реабилитации