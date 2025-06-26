Суд отказал в изменении меры пресечения журналистке Канышай Мамыркуловой

Суд по делу журналистки Канышай Мамыркуловой снова перенесен из-за неявки эксперта-лингвиста Таалайбека Абдыкожоева. Об этом сообщает Институт Медиа Полиси.

Судья Бактыяр Алибаев перенес слушание на 30 июня.

По словам адвоката Акынбека Ногоева, сторона обвинения вновь не обеспечила явку эксперта, предоставив лишь приказ о его отпуске.

«В УПК нет нормы, запрещающей вызывать человека в суд, если он в отпуске. Таалайбек Абдыкожоев уже второй раз не приходит, и обвинение не предприняло никаких шагов, чтобы вручить ему повестку. Мы считаем, что это делается намеренно, чтобы мы не могли задать вопросы эксперту, ведь именно его заключение стало основанием для возбуждения дела и помещения Канышай Мамыркуловой под стражу»,

— сказал он.

Также защита вновь ходатайствовала об изменении меры пресечения, но судья отказал.

«Мы просили об изменении меры, не связанной с лишением свободы. Мамыркулова находится в СИЗО из-за заключения эксперта, который теперь не появляется в суде. Но, к сожалению, суд оставил все без изменений»,— добавил адвокат.

Кроме того, конвоиры вновь препятствовали работе журналистов — перед началом процесса и в момент ухода судьи в совещательную комнату они просили не снимать и перекрывали обзор в зале.

Напомним, журналистку Канышай Мамыркулову задержали 20 марта по обвинениям в «призывах к массовым беспорядкам» и «разжигании розни» из-за публикаций в Facebook. С марта она находится в СИЗО.