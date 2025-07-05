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Власть

Разжигает огонь между двумя странами. Президент о деле Канышай Мамыркуловой

«Разжигать огонь между двумя странами — это не свобода слова. Это безответственность», — заявил президент Садыр Жапаров, комментируя дело журналистки Канышай Мамыркуловой в интервью агентству «Кабар».

При этом глава государства заявил, что в Кыргызстане никогда не будет давления на свободу слова.

«Кыргызский народ этого не допустит. А то, что сделала Канышай, это не свобода слова. Пусть нас критикуют как угодно, мы выдержим. Мы работаем, не обращая внимания и на еще более серьезное осуждение. Но когда таджикско-кыргызская граница почти решена, разжигать огонь между двумя странами — это не свобода слова. Это безответственность. Дай Бог, чтобы этого не случилось, но если снова начнется война, Канышай не пойдет воевать. Она своим языком будет распевать и сталкивать два государства, а сама будет сидеть в Бишкеке. Простые молодые ребята будут гибнуть под пулями», — сказал Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что каждый, будь то журналист или простой гражданин, не должен этого забывать и нужно прекратить распространять ложную информацию и морочить людям голову, прикрываясь свободой слова.

Отметим, 3 июля журналистку Канышай Мамыркулову приговорили к шести годам лишения свободы, но применили к ней пробационный надзор на четыре года.

Ее задержали 20 марта 2025 года и предъявили обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

По версии следствия, Канышай Мамыркулова распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране. В ГУВД ранее заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335294/
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