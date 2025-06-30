Отпуск судьи важнее судьбы человека? Адвокат Канышай Мамыркуловой о процессе

В ходе заседания по уголовному делу в отношении журналиста Канышай Мамыркуловой произошел инцидент, который вызвал возмущение со стороны защиты. Об этом сообщила в социальных сетях адвокат Асель Аргымбаева.

По ее словам, после допроса самой обвиняемой судья неожиданно попытался форсировать переход к стадии прений сторон, ссылаясь на необходимость ухода в отпуск.

«Тихим голосом, но настойчиво он убеждал нас приступить к судебным прениям и оглашению приговора, ссылаясь на постороннюю причину — его скорый отпуск. Как можно ставить на одну чашу весов личные планы судьи и судьбу человека, которому грозит до 8,5 года лишения свободы?» — написала Асель Аргымбаева.

Адвокат также выразила обеспокоенность поведением судьи в ходе выступления Мамыркуловой с прениями. По ее словам, судья перебивал обвиняемую, не давал завершить выступление и проявлял явное раздражение.

Как сообщила юрист, государственный обвинитель запросил для Мамыркуловой восемь лет и шесть месяцев лишения свободы путем частичного сложения наказаний по двум статьям Уголовного кодекса.

«Это наказание основывается на заключении эксперта, который, по нашим данным, не знает даже фамилии президента соседней страны. Вдумайтесь — почти девять лет жизни человека могут быть отданы по формальному заключению, вызывающему сомнения», — подчеркнула она.

Фото 24.kg. Адвокат Канышай Мамыркуловой выразила протест против попытки ускорить судебный процесс из-за отпуска судьи

Ранее Канышай Мамыркулова неоднократно заявляла о своей невиновности и настаивала на политически мотивированном характере дела. Сторона защиты намерена добиваться полной реабилитации подсудимой.

Сегодня в Октябрьском районном суде Бишкека состоялось заседание по делу журналистки Канышай Мамыркуловой. Следующее заседание суда состоится 3 июля.

Напомним, Канышай Мамыркулову задержали 20 марта. Ей предъявлены обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

По версии следствия, журналистка распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране. В ГУВД ранее заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

22 марта Канышай Мамыркулова по решению суда арестована на время следствия. Защита несколько раз ходатайствовала об изменении меры пресечения, но судья оставил все запросы без удовлетворения.

Канышай Мамыркулова известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.