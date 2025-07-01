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Общество

Дело Канышай Мамыркуловой: суд опроверг заявление защиты о форсировании процесса

В Бишкекском городском суде прокомментировали заявления адвоката Асель Аргымбаевой, высказанные по поводу действий судьи во время последнего заседания по делу журналистки Канышай Мамыркуловой.

Как сообщили в пресс-службе судебного органа, судья действует строго в рамках Уголовно-процессуального кодекса и обеспечил сторонам надлежащие условия для защиты своих позиций.

«Рассмотрение дела продолжается в обычном порядке. Заявления о том, что судья якобы пытался ускорить процесс из-за личных обстоятельств, не соответствуют действительности. Все этапы судебного разбирательства, включая прения сторон, проходят в установленном законом порядке», — отметили там.

В пресс-службе подчеркнули, что график отпусков судей формируется заранее, однако это не влияет на ход рассмотрения дел. «Никаких препятствий для полноценного участия защиты в процессе не создавалось. Судья неоднократно предоставлял сторонам достаточно времени для подготовки и выступлений», — добавили в суде.

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Ранее адвокат Асель Аргымбаева заявила, что судья пытался ускорить судебный процесс, ссылаясь на скорый отпуск, и прервал выступление обвиняемой во время ее заключительного слова. Защита также выразила сомнение в объективности заключения эксперта, положенного в основу обвинения.

Напомним, журналистку Канышай Мамыркулову задержали 20 марта. Ей предъявлены обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

По версии следствия, журналистка распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране. В ГУВД ранее заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

22 марта Канышай Мамыркулова по решению суда арестована на время следствия. Защита несколько раз ходатайствовала об изменении меры пресечения, но судья оставил все запросы без удовлетворения.

Канышай Мамыркулова известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334769/
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