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Происшествия

В селе Падек школу построили некачественно: возбуждено уголовное дело

Прокуратура Ала-Букинского района Джалал-Абадской области возбудила уголовное дело по факту некачественного строительства здания средней школы, расположенного в селе Падек. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного органа страны.

В ходе проверки установлено, что в результате отсутствия должного контроля со стороны государственных органов и органов местного самоуправления при приемке здания школы строительные работы стоимостью 59 миллионов 320 тысяч сомов выполнены некачественно.

В частности, пазухи между стенами возведенного фундамента и свободное пространство котлована вместо песка и гравия заполнены землей (почвой), в этой связи грунт под полом столовой, туалета и некоторых классов, а также внутренние перегородки провалились на 20-40 сантиметров под землю. Из-за этого в стенах образовались трещины. Здание учебного заведения закрыто.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 337 (злоупотребление должностным положением) и 273 (недоброкачественное строительство) УК КР.

Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312325/
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