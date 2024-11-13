Члена партии «Социал-демократы» Ирину Карамушкину доставили на допрос в ГУВД Бишкека.

Она сказала журналистам, что обыски — это попытки скомпрометировать партию перед выборами.

По поводу телефонного разговора, который ранее опубликовало ГУВД столицы, Ирина Карамушкина ответила, что не знает никакого Данияра. А мужчина, стоящий рядом с ней, сообщил, что в телефонном разговоре речь шла о заработной плате агитаторам.

Ранее в ГУВД Бишкека сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года.

В штабе партии проведен обыск, ее лидер Темирлан Султанбеков доставлен на допрос. Известно, что на добросе находится и Кадырбек Атамбаев.

Ранее Ирина Карамушкина на своей странице в Facebook сообщила, что к ней прибыла следственно-оперативная группа.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.