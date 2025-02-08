Лидер политической партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков больше месяца передвигается на костылях из-за проблем с левой ногой. Об этом его сторонники написали в Facebook.

«Это результат долговременной голодовки, и, по заверению врачей, причиной также может быть защемление нерва у позвоночника. Этот нерв, если не провести срочное вмешательство, может отмереть. Для постановки точного диагноза необходимо срочное обследование, включая МРТ и УЗИ, но предоставить машину, чтобы отвезти Султанбекова не представляется возможным», — говорится в публикации.



В пресс-службе ГСИН сообщили 24.kg, что накануне, 7 февраля, Султанбекова доставили в ЦСМ № 6 столицы, где подследственный прошел консультацию у врачей.

«По результатам осмотра окулистом ему было рекомендовано лечение, дальнейшее обследование у невропатолога и наблюдение. Врач невропатолог назначил проведение МРТ почечной области и УЗИ сосудов и нервов», — отметили в ГСИН.

Тем временем Свердловский районный суд Бишкека сегодня, 8 февраля, в 21.00 продлил арест в СИЗО Темирлана Султанбекова, Ирины Карамушкиной и Розы Турксевер до 13 марта.

Адвокаты задержанных намерены обжаловать решение районного суда.

Как сообщают сторонники политика, сегодня перед судебным заседанием Темирлан Султанбеков потерял сознание. В связи с ухудшением состояния здоровья следователи были вынуждены вызвать скорую помощь.

Фото соцсети

По данным сторонников, «отец Темирлана Султанбекова вызвал к зданию суда бригаду скорой помощи и настоял, чтобы медики осмотрели сына. Медики поначалу отказывались, сославшись на то, что Темирлан Султанбеков час назад в СИЗО подписал отказ от осмотра кардиологами. Отец Султанбекова подчеркнул, что его сын уже 85 дней ничего не ел и может быть в состоянии измененного сознания и не отдавать отчета в своих действиях».

Напомним, что 13 ноября 2024 года в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора, предположительно, начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей.

15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 до 13 января 2025 год Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку. Она продолжается по сей день.