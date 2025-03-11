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Дело членов партии «Социал-демократы» передали в суд

Уголовное дело в отношении лидера политической партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и ее членов Ирины Карамушкиной и Розы Турксевер передали в суд. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Бишкека.

Напомним, что 13 ноября 2024 года в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на выборах депутатов местных кенешей.

15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей.

Тогда, практически в первый день задержания правоохранителями, Султанбеков объявил голодовку и продержал ее 100 дней, после чего он приостановил акцию протеста из-за ухудшения состояния здоровья.

Находящийся в СИЗО лидер партии «Социал-демократы» сообщил, что на их дело наложили гриф «Секретно» за день до приезда делегации комитета по правам человека Европейского парламента. Президент Садыр Жапаров рассказал, почему дело засекречено.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322404/
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