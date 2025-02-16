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Дело социал-демократов. Решением суда Фархад Баабиев арестован на два месяца

Член партии «Социал-демократы» Фархад Баабиев заключен под стражу на два месяца. Решение вынес Первомайский районный суд Бишкека, удовлетворив ходатайство следователя.

Адвокаты сообщили, что Фархада Баабиева обвиняют по статье 278 «Призывы к активному неповиновению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию в отношении граждан» УК КР.

Его задержали сотрудники ГКНБ 13 февраля. Пресс-центр ведомства пока не комментирует задержание.

Отметим, что 46-летний Фархад Баабиев также проходит по делу о событиях в Кой-Таше в августе 2019 года.

Напомним, что 13 ноября 2024-го в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на выборах депутатов местных кенешей.

15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку. Она продолжается по сей день.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320078/
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