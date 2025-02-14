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Общество

Эксперт рассказала о состоянии Султанбекова, Карамушкиной и Турксевер

Состояние Темирлана Султанбекова на 77-й день голодовки относительно удовлетворительное. Об этом сообщила эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

По ее словам, она навестила в СИЗО-1 лидера партии «Социал-демократы» в качестве привлеченного эксперта по Стамбульскому протоколу по просьбе НЦПП и адвокатов. Помимо этого, ей удалось встретиться и дать медицинскую оценку здоровью Ирины Карамушкиной и Розы Турксевер.

«Понятно, что было непросто, потому что деятельность задержанных — политическая. Врачи часто отказываются посещать таких арестантов от страха последующих репрессий и преследований. Это неправильно. И тем не менее с большой твердостью и убеждением пропагандирую и подтверждаю, что медики должны быть аполитичными, нейтральными, независимыми от всех сторон. Форма СП должна заполняться каждый раз по инструкции, а принципы Стамбульского протокола должны работать в стране вне зависимости от каких бы то ни было признаков — национальности, возраста, пола, политического или другого статуса, вероисповедания — повсеместно», — отметила Бермет Барыктабасова.

По словам эксперта, форма заполнена только на Темирлана Султанбекова, поскольку его состояние здоровья на фоне длительной голодовки (три месяца) требовало более пристального внимания на случай резкого ухудшения и медработники с самим голодающим должны были получить четкие инструкции в рамках международных конвенций.

Форма не заполнена на Ирину Карамушкину и Розу Турксевер, так как у них не было жалоб на пытки и насилие.

«Ирина Юрьевна порадовала хорошим самочувствием и бодрым настроем, и отсутствием жалоб. Не предъявила ни одной, как бы не расспрашивали. У Розы Турксевер, к сожалению, «букет» хронических заболеваний присутствовал до водворения в СИЗО-1. И, к счастью, в настоящий момент проведена полная коррекция лечения хронических заболеваний, в том числе по сердечно-сосудистой патологии, сахарному диабету, щитовидной железе. Передали личный глюкометр для измерения глюкозы крови», — подчеркнула Бермет Барыктабасова.

Она отметила, что с назначенными обследованиями и медикаментами Роза Турксевер сможет самостоятельно следить за своим давлением и сахаром, как много лет ранее. При ней личная аптечка с необходимыми медикаментами.

«Да, меня, как эксперта, радует, что Темирлана и Розу Турксевер осмотрели государственные гражданские врачи, узкие специалисты по профилю предъявленных жалоб, и обследования сделаны в частных медицинских учреждениях. То есть форма и рекомендации, основанные на принципах Стамбульского протокола и национальном законодательстве, работают. Это серьезный прогресс в правоприменительной практике! И состояние пациентов относительно удовлетворительное», — указала эксперт.

Она заметила, что на момент осмотра никому не требовалось госпитализации и неотложной помощи. При этом нельзя снимать с контроля здоровье задержанных в последующем, так как патология есть и требует наблюдения и медицинских вмешательств.

Напомним, что 13 ноября 2024 года в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора, предположительно, начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на выборах депутатов местных кенешей.

15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку. Она продолжается по сей день. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319970/
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