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Происшествия

Избиение в СИЗО-1 Махабат Тажибек кызы. В СИН опровергли информацию

В Службе исполнения наказаний при МЮ КР прокомментировали факт избиения в СИЗО жены журналиста-расследователя Болота Темирова Махабат Тажибек кызы.

Напомним, Болот Темиров на своей странице в Facebook опубликовал фотографии супруги Махабат Тажибек кызы, избитой в СИЗО.

«Мы получили фотографии Махабат после избиения сотрудником СИЗО Акылбеком Рыскуловым 5 апреля», — подписал он.

В СИН заявили, что распространяемая информация о якобы имевшем место в учреждении № 21 (СИЗО-1 Бишкека) факте избиения заключенной Махабат Тажибек кызы не соответствует действительности.

«Как ранее сообщала СИН, 5 апреля 2024 года вынесено решение о переводе одной из обвиняемых из камеры, где находится Махабат Тажибек кызы, в другую. Заключенные отказывались выполнять законные требования сотрудников. В частности, М. Тажибек кызы вместе с другими обвиняемыми начали призывать к протестам и неповиновению других женщин», — отметили в Службе исполнения наказаний.

В ведомстве добавили, что факт зарегистрирован в установленном порядке.

При медицинском осмотре у М. Тажибек кызы зафиксированы покраснения на руках и запястьях, которые, как установлено служебным расследованием, нанесены ей сокамерницами по ее же просьбе с целью инсценировки побоев и жестокого обращения.

Служба исполнения наказаний при МЮ КР

«В действительности же со стороны сотрудников учреждения никакого физического насилия или оказания психологического давления в отношении обвиняемой не было», — подчеркнули в СИН.

Отметим, до этого Болот Темиров также сообщал, что в бишкекском СИЗО-1 избили его супругу и других сокамерниц. Махабат Тажибек кызы написала заявление, в котором рассказывает, как подвергалась издевательствам со стороны надзирательницы Айпери Джекшеновой.

В СИН опровергли факт избиения. Там заявили, что сокамерницу Махабат хотели перевести в другую камеру, но женщины выступили против и поругались с работниками ведомства.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта.

Позже некоторых задержанных журналистов суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293961/
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