16:32
USD 88.81
EUR 95.39
RUB 0.96
Происшествия

Вспышка кори. В Кыргызстане в 2024-м скончались двое детей

В Кыргызстане с начала года скончались двое детей, заболевших корью. Информацию об этом 24.kg подтвердила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее данным, дети были в возрасте до года, прививку не получали в силу возраста.

Читайте по теме
Календарь прививок. Кому их делать и почему это важно

Ранее сообщалось, что по итогам 2023-го в республике зарегистрировали 7 тысяч 46 случаев кори, на 17 апреля 2024 года — 8 тысяч 209. Из них 37,5 процента заболевших — дети, чьи родители отказались от вакцинации.

В прошлом году зафиксировали девять летальных случаев: восемь — среди детей от 1 года до 18 лет и один — до года (пяти месяцев).

Минздраву поручено усилить работу по профилактике заболеваемости и вакцинации детей от кори.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292902/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
Новорожденную купили за $3 тысячи 400. Подробности смерти девочки в доме малютки
В доме малютки Бишкека умер младенец. Прокуратура завела уголовное дело
Вспышка кори. Поручено усилить ответственность родителей за отказ от прививок
В Кыргызстане запущена Европейская неделя иммунизации
Вспышка кори. В Кыргызстане зарегистрировано уже более 8 тысяч случаев
Прививка от кори приводит к аутизму? Медики развенчивают мифы
Вспышка кори. Зарегистрировано уже более 7,8 тысячи случаев
Вспышка кори. В Джалал-Абаде 61 процент населения вакцинирован
Вспышка кори. Зарегистрировано уже более 6,5 тысячи случаев
Смерть девочки в стоматологии. Медики обеспокоены агрессией против своих коллег
Популярные новости
Жестокое избиение продавщицы в&nbsp;Бишкеке. В&nbsp;милиции рассказали подробности Жестокое избиение продавщицы в Бишкеке. В милиции рассказали подробности
Владелец автосалона обманул бишкекчан на&nbsp;$246 тысяч и&nbsp;скрылся Владелец автосалона обманул бишкекчан на $246 тысяч и скрылся
Иностранец жестоко избил продавщицу в&nbsp;бишкекском магазине Иностранец жестоко избил продавщицу в бишкекском магазине
В&nbsp;реку Нарын упал шестилетний ребенок. Его ищут третий день В реку Нарын упал шестилетний ребенок. Его ищут третий день
Бизнес
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
Жоломан Шаршенбеков и&nbsp;Айпери Медет кызы получили в&nbsp;подарок автомобили Жоломан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы получили в подарок автомобили
29 апреля, понедельник
16:22
Задержан сотрудник Узгенского райсуда. Требовал $2 тысячи за решение дела Задержан сотрудник Узгенского райсуда. Требовал $2 тыся...
16:01
Вспышка кори. В Кыргызстане в 2024-м скончались двое детей
15:45
Сборная Кыргызстана стала первой на турнире по дзюдо «Кубок Хан Манаса»
15:29
Стоимость экспортных поставок товаров из Кыргызстана в Россию снизилась
15:14
Кыргызстанцы завоевали медали Кубка мира по рукопашному бою в Москве