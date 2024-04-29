Вспышка кори. В Кыргызстане в 2024-м скончались двое детей

В Кыргызстане с начала года скончались двое детей, заболевших корью. Информацию об этом 24.kg подтвердила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее данным, дети были в возрасте до года, прививку не получали в силу возраста.

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Ранее сообщалось, что по итогам 2023-го в республике зарегистрировали 7 тысяч 46 случаев кори, на 17 апреля 2024 года — 8 тысяч 209. Из них 37,5 процента заболевших — дети, чьи родители отказались от вакцинации.

В прошлом году зафиксировали девять летальных случаев: восемь — среди детей от 1 года до 18 лет и один — до года (пяти месяцев).

Минздраву поручено усилить работу по профилактике заболеваемости и вакцинации детей от кори.