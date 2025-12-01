20:22
Общество

В 2024 году от кори умерли 95 тысяч человек, преимущественно дети — ВОЗ

В 2024 году в мире от кори умерли около 95 тысяч человек, преимущественно дети младше пяти лет. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, это один из самых низких показателей за последние десятилетия. Но каждая смерть от заболевания, которое можно предотвратить дешевой и эффективной вакциной, остается трагедией.

Согласно новому докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глобальные усилия по вакцинации позволили сократить смертность от кори на 88 процентов в период с 2000 по 2024 год. Благодаря вакцинам спасены почти 59 миллионов жизней.

Почти 9 тысяч случаев кори зарегистрировано с начала 2025 года в Кыргызстане

Однако, несмотря на впечатляющее снижение смертности, болезнь продолжает распространяться.

По данным ВОЗ, число случаев заражения корью в мире резко выросло: в прошлом году их было зарегистрировано около 11 миллионов — на 800 тысяч больше, чем до пандемии в 2019-м.

В 2024-м первую дозу вакцины получили 84 процента детей в мире, вторую — лишь 76, тогда как для предотвращения передачи вируса необходим не менее чем 95-процентный охват двумя дозами. Более 30 миллионов детей остались незащищенными, три четверти из них — в Африке и Восточном Средиземноморье.

Крупные вспышки кори были зарегистрированы в 59 странах, это — почти втрое больше, чем в 2021-м.

Статус «свободных от кори» имеют 96 стран.

Даже в развитых странах болезнь иногда возвращается из-за снижения уровня вакцинации ниже пороговых 95 процентов. ВОЗ призывает правительства к устойчивым инвестициям, чтобы обеспечить охват всех детей двумя дозами вакцины и укрепить системы эпиднадзора.

За девять месяцев 2025-го в Кыргызстане зарегистрировано 8,9 тысячи подтвержденных случаев кори, 10 из них с летальным исходом.
