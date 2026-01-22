Смерть младенца в Узгенском районе: милиция назначила экспертизу

В Узгене расследуют смерть двухмесячного младенца. Об этом сообщили в Ошском областном управлении внутренних дел.

По их данным, 21 января в Узгенское РОВД из территориальной больницы поступило сообщение о смерти младенца, родившегося 11 ноября 2025 года. Ребенок скончался в результате анемии. Факт зарегистрирован, в рамках доследственной проверки были опрошены свидетели.

«Для установления причин смерти младенца назначена соответствующая экспертиза. По ее результатам будет принято законное решение», — сообщили в милиции.

Ранее сообщалось, что причиной смерти ребенка могла стать хиджама (кровопускание). По имеющейся информации, при поступлении в больницу врачи зафиксировали у младенца резкое снижение уровня гемоглобина — до 43, а также значительную кровопотерю.

В Кыргызстане ранее уже фиксировались случаи ухудшения состояния здоровья и летальных исходов после проведения хиджамы.

Министерство здравоохранения КР неоднократно призывало граждан воздерживаться от применения метода хиджамы. В ведомстве отмечают, что данный способ не лицензирован в стране как медицинская процедура, а также предупреждают о риске заражения инфекциями, передающимися через кровь.