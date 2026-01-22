20:59
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Происшествия

Смерть младенца в Узгенском районе: милиция назначила экспертизу

В Узгене расследуют смерть двухмесячного младенца. Об этом сообщили в Ошском областном управлении внутренних дел.

По их данным, 21 января в Узгенское РОВД из территориальной больницы поступило сообщение о смерти младенца, родившегося 11 ноября 2025 года. Ребенок скончался в результате анемии. Факт зарегистрирован, в рамках доследственной проверки были опрошены свидетели.

«Для установления причин смерти младенца назначена соответствующая экспертиза. По ее результатам будет принято законное решение», — сообщили в милиции.

Читайте по теме
В Узгене младенцу делали насечки на спине. Он скончался

Ранее сообщалось, что причиной смерти ребенка могла стать хиджама (кровопускание). По имеющейся информации, при поступлении в больницу врачи зафиксировали у младенца резкое снижение уровня гемоглобина — до 43, а также значительную кровопотерю.

В Кыргызстане ранее уже фиксировались случаи ухудшения состояния здоровья и летальных исходов после проведения хиджамы.

Министерство здравоохранения КР неоднократно призывало граждан воздерживаться от применения метода хиджамы. В ведомстве отмечают, что данный способ не лицензирован в стране как медицинская процедура, а также предупреждают о риске заражения инфекциями, передающимися через кровь.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358925/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
В Узгене младенцу делали насечки на спине. Он скончался
ГУВД Бишкека расследует дело о смерти четырехлетней девочки после операции
Врачей НИИХСиТО обвинили в халатности — умер ребенок
Драки школьников. Как выбирают жертву и почему становятся агрессором
Смерть девочки в стоматологии. Суд вынес приговор медикам
В Сокулукском садике скончалась пятилетняя девочка. Милиция ведет проверку
Школьника насмерть сбила машина на трассе Бишкек — Кара-Балта
Смерть подростка после драки в Сокулуке прокомментировали в Минобразования
Вспышка кори. В Кыргызстане в 2024-м скончались двое детей
Новорожденную купили за $3 тысячи 400. Подробности смерти девочки в доме малютки
Популярные новости
Разжигание межнациональной розни в&nbsp;соцсетях. Кыргызстанца вызвали в&nbsp;ГКНБ Разжигание межнациональной розни в соцсетях. Кыргызстанца вызвали в ГКНБ
Задержание владельца ломбардов: ГКНБ подозревает в&nbsp;соучастии адвоката Задержание владельца ломбардов: ГКНБ подозревает в соучастии адвоката
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3&nbsp;балла На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3 балла
В&nbsp;Московском районе нашли сгоревшую машину с&nbsp;телами двух человек В Московском районе нашли сгоревшую машину с телами двух человек
Бизнес
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
22 января, четверг
20:45
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 22 января. Столица на третьем месте Загрязнение воздуха в Бишкеке на 22 января. Столица на ...
20:42
Женская сборная КР по волейболу впервые в истории сыграет в Кубке наций Азии
20:20
Смерть младенца в Узгенском районе: милиция назначила экспертизу
20:05
В Кыргызстане нет веерных отключений электроэнергии — Минэнерго
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке