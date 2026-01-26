Хиджама для младенца: как вера в «народное лечение» привела к трагедии в Узгене

Смерть полуторамесячного мальчика в Узгенском районе Ошской области после проведения хиджамы (кровопускание) вызвала широкий общественный резонанс. «Это не традиция и не лечение, а жестокость. Лжелекари и мифы не стоят жизни ребенка», — считают одни, а другие продолжают практиковать и получать процедуру.

Что такое хиджама?

Хиджама — древний метод нетрадиционной медицины, разновидность кровопускания, при которой с помощью вакуумных банок, установленных на предварительно сделанные насечки на коже, удаляется небольшое количество «застоявшейся» и «грязной» крови для очищения организма, улучшения кровообращения и стимуляции самовосстановления. Процедура имеет глубокие корни в восточной медицине и считается религиозной практикой в исламе. Чаще всего ее проводят в области головы, шеи и спины.

Считается, что хиджама направлена на лечение и профилактику различных заболеваний, в том числе болей в спине, головных болей, гипертонии.

В соцсетях можно найти немало предложений. «Первая процедура хиджамы на голову всегда выдает очень темную кровь. Ко второй и третьей процедуре кровь становится алой, а голова ясной и легкой», — обещает одна из тех, кто зарабатывает на таких услугах.

Взрослый человек самостоятельно принимает решение, к кому обращаться за улучшением состояния здоровья, а вот маленькие дети полностью зависят от родителей.

Почему жители Узгенского района доверили жизнь маленького сына народным целителям и как долго делали насечки на спине, по словам медиков, неизвестно.

Ребенка госпитализировали в ночь на 21 января в крайне тяжелом состоянии с кровотечением и постгеморрагическим шоком. Гемоглобин у него снизился до 45 при норме 110-120. К сожалению, врачи не спасли малыша, он скончался на следующее утро. Сейчас делом занимается милиция.

«Невежество и мракобесие»

Она подчеркивает: хиджама не относится к медицине и не имеет ни одного научного доказательства о пользе, а свидетельствует о 100-процентном риске для здоровья ребенка.

Эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова считает: этот трагический инцидент является не случайностью, а закономерным риском при применении методов с недоказанной эффективностью, особенно в отношении детей.

«Насечки на коже делают остро-режущим приспособлением типа бритвы. Процедура в нестерильных условиях может привести к заражению опасными инфекциями», — предупреждает Бермет Барыктабасова.

«Кровопускание было популярным в средневековье, когда не было другой медицины, а сейчас она взвешивает риски, пользу и вред каждого метода лечения. Однако даже врачи увлекаются процедурой и сегодня. Они считают, что кровопускание полезно для организма — кровь густая, и после хиджамы человеку станет лучше. У нас свобода вероисповедания и взрослые люди могут себе позволить выбор, следуя религиозным убеждениям. Но резать и пускать кровь двухмесячному ребенку? Какие джины его «одолели»? Это насилие над ребенком, оставление его в опасности. Это мракобесие», — считает эксперт.

Популярность лжецелителей в обществе связана с глубоким невежеством родителей, вседозволенностью, безнаказанностью целителей и слабым законодательством. Бермет Барыктабасова

«Бедных детей с эпилепсией, психическими расстройствами, аутизмом каким только экзекуциям не подвергают. И джина изгоняют, и камчой бьют, и насечки делают, и медным купоросом поливают — до смерти «залечили» не впервые. Люди думают, что Аллах поддерживает подобные хиджаме процедуры, но не вспоминают, что это было в средневековье», — говорит эксперт.

«В медицине нет понятия «дурная» кровь, все зависит от образа жизни и характера питания человека, наличия разных заболеваний. У взрослых кровопускание не приводит к резким изменениям в организме, а для младенцев даже 50-100 миллилитров потери крови может привести к падению давления, остановке сердца. Могут быть проблемы с ее свертываемостью. Если ребенок сильно плачет, надо обращаться к невропатологу, педиатру, детским врачам, а не резать его до смерти, пока вся кровь не вытечет», — добавила Бермет Барыктабасова.

Заведующий отделением детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства Султан Стамбеков сталкивался в своей практике с детьми, которым делали насечки, били камчой, поили различными непонятными травяными настоями.

«Родители довольно часто обращаются к лекарям, целителям. В онкологии это всегда имеет плачевные последствия — ухудшение состояния здоровья, когда счет идет буквально на дни. В первую очередь, это связано с невежеством (люди все еще верят в нетрадиционные методы лечения); снижением уровня доверия к официальной медицине после развала СССР; развитием соцсетей и сарафанного радио о лекарях», — сказал он.

По словам главного врача Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Акылбека Маманова, в последние годы дети с последствиями хиджамы в медучреждение не поступают.

«Думаю, уровень информированности родителей все-таки растет, ведь мы постоянно проводим профилактику, выступаем в средствах массовой информации, призываем обязательно консультироваться с врачами, обследоваться, проверять свертываемость крови и так далее. Минздрав работает совместно с Духовным управлением мусульман. Как врач, я отказываюсь от хиджамы — это опасно. Где гарантия стерильности процедуры? Только в больницах есть инфекционный контроль», — отметил он.

Хиджамой, кстати, в период пандемии в Кыргызстане пытались лечить COVID-19. «Это не медицинский метод. Сейчас хиджаму делают религиозные деятели, ясновидящие и другие, кто не имеет понятия о медицине», — говорил тогда один из членов-корреспондентов Национальной академии наук КР.

Кому противопоказана процедура

По словам неонатолога Айнары Дооронбековой, в Кыргызстане хиджама в клинические протоколы не включена, специальных медцентров для этого нет, но народ пользуется.

Она озвучила показания и противопоказания процедуры:

онкологических заболеваниях;

заболеваниях крови, гемофилии;

тяжелых болезнях внутренних органов;

сердечно-сосудистых заболеваниях;

приеме антикоагулянтов (препаратов, «разжижающих» кровь);

тромбозе глубоких вен;

психических неустойчивых состояниях;

беременные, кормящие матери и дети, особенно новорожденные.

Какие заболевания предусматривают использование процедуры:

остеохондроз;

радикулит;

артрит;

гипертония;

варикозная болезнь нижних конечностей.

«Это должна быть легкая, безболезненная, безвредная процедура для взрослых, — пояснила Айнара Дооронбекова. — Что касается детей, то хиджаму им не делают. Новорожденные в период адаптации могут плакать, беспокоиться, не спать по ночам и так далее. Некоторые бабушки и дедушки, услышав по сарафанному радио, советуют родителям сделать хиджаму и спустить «дурную» кровь ребенку, чтобы он начал хорошо спать. Это миф! Кровопускание абсолютно противопоказано детям, тем более новорожденным».

Что делать?

Султан Стамбеков уверен, что нужно противостоять «тем же оружием» — информировать граждан через соцсети, проводить больше разъяснительных кампаний и повышать уровень медицины.

Бермет Барыктабасова придерживается мнения, что Минздрав должен официально строго запретить целителям и родителям абсолютно все виды агрессивных, инвазивных вмешательств детям.

«Как минимум, не допускать процедур, нарушающих целостность кожных покровов, не подвергать физическим и химическим методам воздействия. Надо создавать безопасную среду для развития детей. Родители могут читать молитвы и должны водить детей к врачам, но не калечить их», — резюмировала эксперт.