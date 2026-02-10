В Кыргызстане в январе зафиксированы новые случаи заболевания корью. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила врач Республиканского центра иммунопрофилактики Гулзада Даданова.

По ее словам, к концу 2025 года наблюдался спад заболевания, однако в первый месяц наступившего года в стране зарегистрировано 22 новых случая кори.

Специалист отметила, что 92 процента заболевших — это люди, отказавшиеся от вакцины или не получившие ее вовремя. Восемь процентов заболевших корью были привиты. Но из них шесть процентов получили только первую дозу вакцины.

«После первой дозы вакцинации, которую дети получают в первый год жизни, появляется иммунитет, защищающий организм на 90 процентов. Когда ребенку исполняется два года, необходима еще одна доза — она дает защиту до 98 процентов. Оставшиеся два процента получивших одну дозу, но заболевших, заражаются потому, что иммунитет не успел сформироваться», — рассказала Гулзада Даданова.

Вакцинация остается самым надежным и эффективным способом защиты от кори и предотвращения повторных вспышек заболевания.

Ранее сообщалось, что в 2025-м в КР зафиксировано десять летальных случаев от кори.